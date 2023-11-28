https://sputnikarabic.ae/20231128/في-خامس-يوم-للهدنةالهدوء-الحذر-يخيم-على-قرى-جنوبي-لبنان--1083563377.html

في خامس يوم للهدنة...الهدوء الحذر يخيم على قرى جنوبي لبنان

في خامس يوم للهدنة...الهدوء الحذر يخيم على قرى جنوبي لبنان

يخيم الهدوء الحذر على قرى وبلدات المنطقة الحدودية جنوبي لبنان، في اليوم الخامس من الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، على الرغم من تسجيل بعض... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T15:43+0000

2023-11-28T15:43+0000

2023-11-28T15:43+0000

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وبعد ساعات من تمديد الهدنة في غزة، سقطت قذيفة إسرائيلية على أطراف بلدة عيتا الشعب، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.ومع تجديد الهدنة ليومين إضافيين، عاد سكان قرى الشريط الحدودي إلى منازلهم لتفقدها، وفتحت المتاجر والمطاعم والمقاهي أبوابها.وقال رئيس بلدية ياطر خليل كوراني لوكالة "سبوتنيك"، إن "المنطقة في هدوء تام، خلال الهدنة عاد كل السكان إلى البلدة، ولكن هل سيستمر هذا الهدوء أم أنه هدوء ما قبل العاصفة، هذا أمر لا نعلمه".وأشار إلى أن "حالة ترقب تشهدها بلدات الشريط الحدودي، الجميع ينتظر مرحلة ما بعد انتهاء هدنة اليومين، الترقب والحذر شديد لأن العدو الإسرائيلي لا يرحم، والناس دائمًا لديها قلق دائم في موضوع الاعتداءات".وأوضح أن "أحراش البلدة التي تعرضت إلى قصف إسرائيلي واشتعال الحرائق فيها، كان يتم إخمادها بشكل سريع لأنه يوجد في البلدة إطفائية".وذكر كوراني أن الأضرار الكبيرة لحقت في موسم الزيتون في البلدة، بسبب عدم مقدرة السكان على قطف الزيتون في الوقت المناسب لأن البلدة كانت معرضة يوميًا للقصف، ومن بعد الهدنة توجه المزارعون لقطف محاصيلهم إلا أن الزيتون تساقط على الأرض ولم يعد له قيمة".وأشار إلى أن "المتاجر والمطاعم اليوم كلها فتحت أبوابها أمام الزوار والوضع جيد ولا يوجد أي مشاكل"، لافتًا إلى أن "هناك العديد من المباني السكنية تضررت جراء الغارات الإسرائيلية".

https://sputnikarabic.ae/20231128/لبنان-يؤكد-والجيش-الإسرائيلي-ينفي-قصف-عيتا-الشعب-1083546765.html

https://sputnikarabic.ae/20231128/-بالأرقام-عدد-الفلسطينيين-والإسرائيليين-المفرج-عنهم-بعد-بدء-الهدنة-الإنسانية-في-غزة--1083560237.html

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