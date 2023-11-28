https://sputnikarabic.ae/20231128/لبنان-يؤكد-والجيش-الإسرائيلي-ينفي-قصف-عيتا-الشعب-1083546765.html
لبنان يؤكد والجيش الإسرائيلي ينفي قصف "عيتا الشعب"
لبنان يؤكد والجيش الإسرائيلي ينفي قصف "عيتا الشعب"
أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد، وهو ما نفاه الأخير. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T09:45+0000
2023-11-28T09:45+0000
2023-11-28T09:45+0000
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في خبر عاجل: "سقوط قذيفة أطلقها العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب، منطقة الراهب".فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لم تهاجم جنوب لبنان، خلافا للتقارير الواردة في بيروت عن إطلاق قذيفة إسرائيلية على عيتا الشعب".ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.وهدأت الاشتباكات بعد التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني لمدة 4 أيام، جرى تمديدها مساء الاثنين ليومين إضافيين.ويشمل الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية إطلاق "حماس" سراح 50 إسرائيليا من النساء والأطفال تحتجزهم في غزة منذ 7 أكتوبر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من وقود وغذاء للقطاع المحاصر عبر معبر رفح.ونص اتفاق تمديد الهدنة على إطلاق "حماس" 10 محتجزين إسرائيليين يوميا، مقابل إفراج إسرائيل في المقابل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20231127/نائب-لبناني-تطورات-غزة-فرضت-الهدوء-في-الجنوب-مع-إسرائيل-1083534522.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس
العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, حركة حماس
لبنان يؤكد والجيش الإسرائيلي ينفي قصف "عيتا الشعب"
أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفة على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد، وهو ما نفاه الأخير.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في خبر عاجل: "سقوط قذيفة
أطلقها العدو الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب، منطقة الراهب".
فيما قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لم تهاجم جنوب لبنان، خلافا للتقارير الواردة في بيروت عن إطلاق قذيفة إسرائيلية على عيتا الشعب".
ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله
" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وهدأت الاشتباكات بعد التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، التي دخلت حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني لمدة 4 أيام، جرى تمديدها مساء الاثنين ليومين إضافيين.
ويشمل الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية إطلاق "حماس" سراح 50 إسرائيليا من النساء والأطفال تحتجزهم في غزة منذ 7 أكتوبر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 فلسطينيا، مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من وقود وغذاء للقطاع المحاصر عبر معبر رفح.
ونص اتفاق تمديد الهدنة
على إطلاق "حماس" 10 محتجزين إسرائيليين يوميا، مقابل إفراج إسرائيل في المقابل عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.