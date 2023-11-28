https://sputnikarabic.ae/20231128/لحظة-سقوط-قنبلة-روسية-في-البوابة-العلوية-لدبابة-أوكرانية-فيديو-1083555792.html
لحظة سقوط قنبلة روسية في البوابة العلوية لدبابة أوكرانية... فيديو
لحظة سقوط قنبلة روسية في البوابة العلوية لدبابة أوكرانية... فيديو
حاولت القوات الأوكرانية حماية الدبابة الأوكرانية "تي- 64 بي في" التي طورت في عام 2017 من الهجمات من الأعلى، لكن هذا التحديث لم يساعد، وما زالت المقاتلات... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T13:13+0000
2023-11-28T13:13+0000
2023-11-28T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحاول مسلحو التشكيلات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع مجموعة روسية بمساعدة هذه الدبابة. ومع ذلك، لم يكن من الممكن إطلاق النار، واخترقت طائرة مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) الدبابة، ما أدى إلى تضرر الشاشة الجانبية اليسرى والهيكل.ونتيجة لذلك فقدت الدبابة القدرة على الحركة وتركها الطاقم. وقررت القوات الروسية تدمير الدبابة بالكامل، نظرًا لوجود تهديد بسحبها إلى الخلف وإصلاحها لاستخدامها لاحقًا في المعركة.للقيام بذلك، استخدمت القوات الروسية طائرة كوادكوبتر مكيَّفة لحمل "قنابل" صغيرة. أصابت الذخيرة الأولى الصناديق المدرعة التفاعلية المتفجرة الموجودة خلف البرج والتي قام الطاقم بتركيبها لتغطية سقف حجرة المحرك. أصابت القنبلة الثانية البوابة العلوية لموجه المدفعية. حدث انفجار، وبعد ثوانٍ قليلة اشتعلت عبوات البارود الخاصة بالمدفع عيار 125 ملم. وارتفعت النيران عدة أمتار. بعد هذه "المعاملة" من غير المرجح أن تتم إعادة تي-64بي في إلى الخدمة، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه".
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083199148_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b2fe0c9c4bf3b5e9b2bfe2f50707fc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
لحظة سقوط قنبلة روسية في البوابة العلوية لدبابة أوكرانية... فيديو
حاولت القوات الأوكرانية حماية الدبابة الأوكرانية "تي- 64 بي في" التي طورت في عام 2017 من الهجمات من الأعلى، لكن هذا التحديث لم يساعد، وما زالت المقاتلات الروسية قادرة على حرقها.
وحاول مسلحو التشكيلات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع مجموعة روسية بمساعدة هذه الدبابة. ومع ذلك، لم يكن من الممكن إطلاق النار، واخترقت طائرة مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) الدبابة، ما أدى إلى تضرر الشاشة الجانبية اليسرى والهيكل.
ونتيجة لذلك فقدت الدبابة القدرة على الحركة وتركها الطاقم. وقررت القوات الروسية تدمير الدبابة بالكامل، نظرًا لوجود تهديد بسحبها إلى الخلف وإصلاحها لاستخدامها لاحقًا في المعركة.
للقيام بذلك، استخدمت القوات الروسية طائرة كوادكوبتر مكيَّفة لحمل "قنابل" صغيرة. أصابت الذخيرة الأولى الصناديق المدرعة التفاعلية المتفجرة الموجودة خلف البرج والتي قام الطاقم بتركيبها لتغطية سقف حجرة المحرك. أصابت القنبلة الثانية البوابة العلوية لموجه المدفعية. حدث انفجار، وبعد ثوانٍ قليلة اشتعلت عبوات البارود الخاصة بالمدفع عيار 125 ملم. وارتفعت النيران عدة أمتار. بعد هذه "المعاملة" من غير المرجح أن تتم إعادة تي-64بي في إلى الخدمة، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه"
.