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بوتين: من المستحيل وجود نظام عالمي مستقر دون روسيا ذات سيادة
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231128/لحظة-سقوط-قنبلة-روسية-في-البوابة-العلوية-لدبابة-أوكرانية-فيديو-1083555792.html
لحظة سقوط قنبلة روسية في البوابة العلوية لدبابة أوكرانية... فيديو
لحظة سقوط قنبلة روسية في البوابة العلوية لدبابة أوكرانية... فيديو
حاولت القوات الأوكرانية حماية الدبابة الأوكرانية "تي- 64 بي في" التي طورت في عام 2017 من الهجمات من الأعلى، لكن هذا التحديث لم يساعد، وما زالت المقاتلات... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T13:13+0000
2023-11-28T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحاول مسلحو التشكيلات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع مجموعة روسية بمساعدة هذه الدبابة. ومع ذلك، لم يكن من الممكن إطلاق النار، واخترقت طائرة مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) الدبابة، ما أدى إلى تضرر الشاشة الجانبية اليسرى والهيكل.ونتيجة لذلك فقدت الدبابة القدرة على الحركة وتركها الطاقم. وقررت القوات الروسية تدمير الدبابة بالكامل، نظرًا لوجود تهديد بسحبها إلى الخلف وإصلاحها لاستخدامها لاحقًا في المعركة.للقيام بذلك، استخدمت القوات الروسية طائرة كوادكوبتر مكيَّفة لحمل "قنابل" صغيرة. أصابت الذخيرة الأولى الصناديق المدرعة التفاعلية المتفجرة الموجودة خلف البرج والتي قام الطاقم بتركيبها لتغطية سقف حجرة المحرك. أصابت القنبلة الثانية البوابة العلوية لموجه المدفعية. حدث انفجار، وبعد ثوانٍ قليلة اشتعلت عبوات البارود الخاصة بالمدفع عيار 125 ملم. وارتفعت النيران عدة أمتار. بعد هذه "المعاملة" من غير المرجح أن تتم إعادة تي-64بي في إلى الخدمة، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه".
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رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة سقوط قنبلة روسية في البوابة العلوية لدبابة أوكرانية... فيديو

13:13 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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حاولت القوات الأوكرانية حماية الدبابة الأوكرانية "تي- 64 بي في" التي طورت في عام 2017 من الهجمات من الأعلى، لكن هذا التحديث لم يساعد، وما زالت المقاتلات الروسية قادرة على حرقها.
وحاول مسلحو التشكيلات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع مجموعة روسية بمساعدة هذه الدبابة. ومع ذلك، لم يكن من الممكن إطلاق النار، واخترقت طائرة مسيرة FPV (معززة بالواقع الافتراضي) الدبابة، ما أدى إلى تضرر الشاشة الجانبية اليسرى والهيكل.
ونتيجة لذلك فقدت الدبابة القدرة على الحركة وتركها الطاقم. وقررت القوات الروسية تدمير الدبابة بالكامل، نظرًا لوجود تهديد بسحبها إلى الخلف وإصلاحها لاستخدامها لاحقًا في المعركة.
للقيام بذلك، استخدمت القوات الروسية طائرة كوادكوبتر مكيَّفة لحمل "قنابل" صغيرة. أصابت الذخيرة الأولى الصناديق المدرعة التفاعلية المتفجرة الموجودة خلف البرج والتي قام الطاقم بتركيبها لتغطية سقف حجرة المحرك. أصابت القنبلة الثانية البوابة العلوية لموجه المدفعية. حدث انفجار، وبعد ثوانٍ قليلة اشتعلت عبوات البارود الخاصة بالمدفع عيار 125 ملم. وارتفعت النيران عدة أمتار. بعد هذه "المعاملة" من غير المرجح أن تتم إعادة تي-64بي في إلى الخدمة، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه".
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