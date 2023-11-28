https://sputnikarabic.ae/20231128/ما-الدول-التي-تنفق-أكثر-على-الغذاء؟-1083540189.html
ما الدول التي تنفق أكثر على الغذاء؟
ما الدول التي تنفق أكثر على الغذاء؟
في العديد من الدول، يمثل الغذاء جزءًا كبيرًا من نفقات الناس. تعرّف على الدول التي تنفق أكثر على الغذاء من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك". 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T07:51+0000
2023-11-28T07:51+0000
2023-11-28T07:52+0000
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ما الدول التي تنفق أكثر على الغذاء؟
07:51 GMT 28.11.2023 (تم التحديث: 07:52 GMT 28.11.2023)
في العديد من الدول، يمثل الغذاء جزءًا كبيرًا من نفقات الناس. تعرّف على الدول التي تنفق أكثر على الغذاء من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".