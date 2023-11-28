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https://sputnikarabic.ae/20231128/متضامنون-يضيئون-أسماء-ضحايا-غزة-على-جدران-قلعة-دمشقصور-1083552047.html
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعة دمشق...صور
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعة دمشق...صور
نظّم المئات من السوريين والفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة بحضور رمزي لفصائل المقاومة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T11:37+0000
2023-11-28T11:37+0000
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وتصدرت أسماء ضحايا قطاع غزة الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي، الجدران الحجرية لقلعة دمشق.كما أضاء الحاضرون الشموع لأطفال غزة ورجالها ونسائها، مؤكدين في هتافاتهم أن "دماء الشهداء أحبطت المخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لأهالي غزة".وأشاد المشاركون بصمود أهالي القطاع المحاصر أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدفهم، وإفشالهم لمشروع التهجير القسري الذي يسعى إليه الاحتلال عبر عدوانه.وأكد عادل حموي، مختار حي (القيمرية) الدمشقي، أن "المقاومة حققت اليوم النصر بإذن الله تعالى من خلال تبادل الأاسرى لليوم الثالث، وهذا دليل بأن الاحتلال الإسرائيلي الذي صعد إلى الشجرة يحاول أن ينزل ويستجيب لمطالب المقاومة الفلسطينية من خلال عملية تبادل الأسرى".بدوره قال ميشيل حداد، وهو قيادي محلي في حزب (البعث) الحاكم في سوريا، لـ "سبوتنيك": "جئنا لنقف مع أخوتنا الفلسطينيين في غزة، وهذا أقل ما يمكن أن نفعله للشعب الفلسطيني الشقيق، ومثلما نعلم فنحن محور كامل، نحن محور المقاومة".ولفت حداد إلى أن "الدم ينتصر اليوم في غزة على الإجرام، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا... العالم اليوم يفتقد للعدالة دولية"، مستدركًا قوله: "دماء الأطفال لن تضيع بإذن الله".من جهته قال أنور باكير، وهو أحد سكان دمشق القديمة ويشارك المتضامنين وقفتهم، لـ "سبوتنيك": "صور شهداء أطفال غزة لا تغادر مخيلتنا جميعا، ولأجلهم يجب أن ينتفض كل حر وشريف في هذا العالم، يجب إيقاف هذه الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".ووجّه مشاركون في الوقفة التضامنية ممن التقتهم "سبوتنيك"، "التحية من دمشق لأرواح ضحايا غزة وللمقاومين الذين غيروا معادلات الصراع إلى الأبد، ولمحور المقاومة كاملا".وعاهد المشاركون "دماء الشهداء على الاستمرار على نفس النهج والطريق، مهما كان حجم التضحيات".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قطاع غزة, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, قطاع غزة, تقارير سبوتنيك, حصري

متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعة دمشق...صور

11:37 GMT 28.11.2023
© Sputnik . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© Sputnik . Shams Molhem
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حصري
نظّم المئات من السوريين والفلسطينيين في العاصمة السورية دمشق، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة بحضور رمزي لفصائل المقاومة.
وتصدرت أسماء ضحايا قطاع غزة الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي، الجدران الحجرية لقلعة دمشق.
كما أضاء الحاضرون الشموع لأطفال غزة ورجالها ونسائها، مؤكدين في هتافاتهم أن "دماء الشهداء أحبطت المخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري لأهالي غزة".
وأشاد المشاركون بصمود أهالي القطاع المحاصر أمام العدوان الإسرائيلي الذي يستهدفهم، وإفشالهم لمشروع التهجير القسري الذي يسعى إليه الاحتلال عبر عدوانه.
© Sputnik . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
وأكد عادل حموي، مختار حي (القيمرية) الدمشقي، أن "المقاومة حققت اليوم النصر بإذن الله تعالى من خلال تبادل الأاسرى لليوم الثالث، وهذا دليل بأن الاحتلال الإسرائيلي الذي صعد إلى الشجرة يحاول أن ينزل ويستجيب لمطالب المقاومة الفلسطينية من خلال عملية تبادل الأسرى".
© Sputnik . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
بدوره قال ميشيل حداد، وهو قيادي محلي في حزب (البعث) الحاكم في سوريا، لـ "سبوتنيك": "جئنا لنقف مع أخوتنا الفلسطينيين في غزة، وهذا أقل ما يمكن أن نفعله للشعب الفلسطيني الشقيق، ومثلما نعلم فنحن محور كامل، نحن محور المقاومة".
© Sputnik . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
ولفت حداد إلى أن "الدم ينتصر اليوم في غزة على الإجرام، وعلينا أن نفعل كل ما بوسعنا... العالم اليوم يفتقد للعدالة دولية"، مستدركًا قوله: "دماء الأطفال لن تضيع بإذن الله".
© Sputnik . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
من جهته قال أنور باكير، وهو أحد سكان دمشق القديمة ويشارك المتضامنين وقفتهم، لـ "سبوتنيك": "صور شهداء أطفال غزة لا تغادر مخيلتنا جميعا، ولأجلهم يجب أن ينتفض كل حر وشريف في هذا العالم، يجب إيقاف هذه الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Shams Molhemمتضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
متضامنون يضيئون أسماء ضحايا غزة على جدران قلعه دمشق
© Sputnik . Shams Molhem
ووجّه مشاركون في الوقفة التضامنية ممن التقتهم "سبوتنيك"، "التحية من دمشق لأرواح ضحايا غزة وللمقاومين الذين غيروا معادلات الصراع إلى الأبد، ولمحور المقاومة كاملا".
وعاهد المشاركون "دماء الشهداء على الاستمرار على نفس النهج والطريق، مهما كان حجم التضحيات".
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