https://sputnikarabic.ae/20231128/محطات-تاريخية-لمؤتمر-طهران-1083561507.html
محطات تاريخية لمؤتمر طهران
محطات تاريخية لمؤتمر طهران
محطات تاريخية لمؤتمر طهران
2023-11-28T14:52+0000
2023-11-28T14:52+0000
2023-11-28T14:52+0000
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وكان من نتائج مؤتمر طهران:
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مؤتمر طهران
محطات تاريخية لمؤتمر طهران
انعقد مؤتمر طهران، في الفترة من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر/ كانون الأول عام 1943، والذي اجتمع فيه لأول مرة وبكامل قوتها "الثلاثة الكبار"، وهم رئيس مجلس مفوضي الشعب لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية جوزف ستالين، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفلت، ورئيس وزراء بريطانيا العظمى وينستون تشرتشل.
وكان من نتائج مؤتمر طهران:
اتفاقات بشأن توقيت وحجم فتح جبهة ثانية في أوروبا.
تم الاتفاق على قرار نقل كونيغسبرغ (كالينينغراد الآن) إلى الاتحاد السوفيتي.
اتفاقية لترسيم حدود بولندا على طول "خط كرزون" عام 1920 في الشرق، وعلى طول نهر "أودر" في الغرب. وهكذا، تم الاعتراف بأراضي غربي أوكرانيا وغربي بيلاروسيا على أنها أراض تابعة للاتحاد السوفيتي.