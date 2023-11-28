https://sputnikarabic.ae/20231128/مسؤول-أممي-لم-نتواطأ-مع-إسرائيل-وفقدنا-أكثر-من-100-موظف-في-الحرب-1083552893.html

مسؤول أممي: لم نتواطأ مع إسرائيل وفقدنا أكثر من 100 موظف في الحرب

مسؤول أممي: لم نتواطأ مع إسرائيل وفقدنا أكثر من 100 موظف في الحرب

أكد مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الدول العربية، خالد عبد الشافي، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، وقتلت أكثر من 100 موظف وموظفة خلال أداء... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T11:50+0000

2023-11-28T11:50+0000

2023-11-28T11:50+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وأبدى المدير الإقليمي تفهمه لغضب أهالي غزة من المنظمات الدولية واتهامهم بالتقصير، إلا أن كل من عمل في غزة من المنظمات، قام بكامل جهده وفق القيود الموضوعة من قبل إسرائيل على حركتهم وعلى المساعدات الإنسانية، نافيًا أي تواطؤ أو تعاون مع إسرائيل في الحصول على الموافقات المطلوبة للتنقل بين المناطق.وشدد عبد الشافي على أن إسرائيل وضعت قيودا مكثفة على حركتهم في غزة، ومنعتهم من أداء واجبهم بشكل طبيعي وهو أمر أثّر على آلية تقديم المساعدة المطلوبة، في ظل نقص الموارد الرئيسية في أول الحرب وانعدامها بعد أسبوعين، فيما أعاد عبد الشافي طلب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح معابر إضافية لإدخال المساعدات اللازمة الآن في وقت الهدنة باعتبار أن معبر رفح هو الوحيد الذي يعمل ولا يمكنه استيعاب كل ما يجب أن يدخل إلى غزة، مشيرًا إلى أن 200 شاحنة تدخل يوميا للمنطقة فيما كانت قبل الحرب تصل إلى 500 شاحنة.وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة أن المساعدات التي دخلت لم تشمل منطقة شمال غزة، نظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل هناك، كاشفًا عن تحقيق شامل سيجري بكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها على غزة، رغم كونها لم تنصاع سابقا للقانون الدولي، آملا أن يتمكن المحققون الدوليون من الدخول والتحقيق ومحاسبة إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20231128/إعلام-إسرائيلي-يزعم-أن-حماس-أبدت-استعدادها-لبدء-مناقشة-الإفراج-عن-الجنود-1083543521.html

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة