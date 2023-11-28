https://sputnikarabic.ae/20231128/مسؤول-أممي-لم-نتواطأ-مع-إسرائيل-وفقدنا-أكثر-من-100-موظف-في-الحرب-1083552893.html
مسؤول أممي: لم نتواطأ مع إسرائيل وفقدنا أكثر من 100 موظف في الحرب
مسؤول أممي: لم نتواطأ مع إسرائيل وفقدنا أكثر من 100 موظف في الحرب
أكد مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الدول العربية، خالد عبد الشافي، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، وقتلت أكثر من 100 موظف وموظفة خلال أداء... 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T11:50+0000
2023-11-28T11:50+0000
2023-11-28T11:50+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأبدى المدير الإقليمي تفهمه لغضب أهالي غزة من المنظمات الدولية واتهامهم بالتقصير، إلا أن كل من عمل في غزة من المنظمات، قام بكامل جهده وفق القيود الموضوعة من قبل إسرائيل على حركتهم وعلى المساعدات الإنسانية، نافيًا أي تواطؤ أو تعاون مع إسرائيل في الحصول على الموافقات المطلوبة للتنقل بين المناطق.وشدد عبد الشافي على أن إسرائيل وضعت قيودا مكثفة على حركتهم في غزة، ومنعتهم من أداء واجبهم بشكل طبيعي وهو أمر أثّر على آلية تقديم المساعدة المطلوبة، في ظل نقص الموارد الرئيسية في أول الحرب وانعدامها بعد أسبوعين، فيما أعاد عبد الشافي طلب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح معابر إضافية لإدخال المساعدات اللازمة الآن في وقت الهدنة باعتبار أن معبر رفح هو الوحيد الذي يعمل ولا يمكنه استيعاب كل ما يجب أن يدخل إلى غزة، مشيرًا إلى أن 200 شاحنة تدخل يوميا للمنطقة فيما كانت قبل الحرب تصل إلى 500 شاحنة.وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة أن المساعدات التي دخلت لم تشمل منطقة شمال غزة، نظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل هناك، كاشفًا عن تحقيق شامل سيجري بكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها على غزة، رغم كونها لم تنصاع سابقا للقانون الدولي، آملا أن يتمكن المحققون الدوليون من الدخول والتحقيق ومحاسبة إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231128/إعلام-إسرائيلي-يزعم-أن-حماس-أبدت-استعدادها-لبدء-مناقشة-الإفراج-عن-الجنود-1083543521.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
مسؤول أممي: لم نتواطأ مع إسرائيل وفقدنا أكثر من 100 موظف في الحرب
أكد مدير المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في الدول العربية، خالد عبد الشافي، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة، وقتلت أكثر من 100 موظف وموظفة خلال أداء عملهم، وهذا أكبر عدد لضحايا الأمم المتحدة في أزمة إنسانية منذ زمن طويل.
وأبدى المدير الإقليمي تفهمه لغضب أهالي غزة من المنظمات الدولية واتهامهم بالتقصير، إلا أن كل من عمل في غزة من المنظمات، قام بكامل جهده وفق القيود الموضوعة من قبل إسرائيل على حركتهم وعلى المساعدات الإنسانية، نافيًا أي تواطؤ أو تعاون مع إسرائيل في الحصول على الموافقات المطلوبة للتنقل بين المناطق.
وشدد عبد الشافي على أن إسرائيل وضعت قيودا مكثفة على حركتهم في غزة، ومنعتهم من أداء واجبهم بشكل طبيعي وهو أمر أثّر على آلية تقديم المساعدة المطلوبة، في ظل نقص الموارد الرئيسية في أول الحرب وانعدامها بعد أسبوعين، فيما أعاد عبد الشافي طلب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح معابر إضافية لإدخال المساعدات اللازمة الآن في وقت الهدنة باعتبار أن معبر رفح هو الوحيد الذي يعمل ولا يمكنه استيعاب كل ما يجب أن يدخل إلى غزة، مشيرًا إلى أن 200 شاحنة تدخل يوميا للمنطقة فيما كانت قبل الحرب تصل إلى 500 شاحنة.
وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة أن المساعدات التي دخلت لم تشمل منطقة شمال غزة، نظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل هناك، كاشفًا عن تحقيق شامل سيجري بكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حربها على غزة، رغم كونها لم تنصاع سابقا للقانون الدولي، آملا أن يتمكن المحققون الدوليون من الدخول والتحقيق ومحاسبة إسرائيل.