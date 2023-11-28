https://sputnikarabic.ae/20231128/مشجع-يضحي-بنفسه-من-أجل-بنزيما-والأخير-يتفرج-فيديو-1083538440.html
مشجع "يضحي بنفسه" من أجل بنزيما والأخير "يتفرج"... فيديو
مشجع "يضحي بنفسه" من أجل بنزيما والأخير "يتفرج"... فيديو
اقتحم مشجع أوزبكي الملعب من أجل التقاط الصور مع كريم بنزيما ولكن الأمن منعه من الوصول إليه، في اللحظة الأخيرة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T06:47+0000
2023-11-28T06:47+0000
2023-11-28T06:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه قبل الخطوة الأخيرة الفاصلة.وحاول المشجع الإفلات من قبضة الأمن لبضع لحظات، لكنه في الأخير استسلم وخرج من الملعب.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشجع "يضحي بنفسه" من أجل بنزيما والأخير "يتفرج"... فيديو
اقتحم مشجع أوزبكي الملعب من أجل التقاط الصور مع كريم بنزيما ولكن الأمن منعه من الوصول إليه، في اللحظة الأخيرة.
وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه قبل الخطوة الأخيرة الفاصلة.
وحاول المشجع الإفلات من قبضة الأمن لبضع لحظات، لكنه في الأخير استسلم وخرج من الملعب.