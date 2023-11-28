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https://sputnikarabic.ae/20231128/مشجع-يضحي-بنفسه-من-أجل-بنزيما-والأخير-يتفرج-فيديو-1083538440.html
مشجع "يضحي بنفسه" من أجل بنزيما والأخير "يتفرج"... فيديو
مشجع "يضحي بنفسه" من أجل بنزيما والأخير "يتفرج"... فيديو
اقتحم مشجع أوزبكي الملعب من أجل التقاط الصور مع كريم بنزيما ولكن الأمن منعه من الوصول إليه، في اللحظة الأخيرة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T06:47+0000
2023-11-28T06:47+0000
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وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه قبل الخطوة الأخيرة الفاصلة.وحاول المشجع الإفلات من قبضة الأمن لبضع لحظات، لكنه في الأخير استسلم وخرج من الملعب.
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نادي الفيديو

مشجع "يضحي بنفسه" من أجل بنزيما والأخير "يتفرج"... فيديو

06:47 GMT 28.11.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNAلاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما
لاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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اقتحم مشجع أوزبكي الملعب من أجل التقاط الصور مع كريم بنزيما ولكن الأمن منعه من الوصول إليه، في اللحظة الأخيرة.
وأظهرت اللقطات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول مشجع للمستطيل الأخضر للقاء بنزيما الذي كان واقفا في منتصف الملعب، إلا أن رجال الأمن نجحوا في الوصول إليه قبل الخطوة الأخيرة الفاصلة.
وحاول المشجع الإفلات من قبضة الأمن لبضع لحظات، لكنه في الأخير استسلم وخرج من الملعب.
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