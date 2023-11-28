https://sputnikarabic.ae/20231128/موسكو-تصريحات-بايدن-بشأن-حل-الدولتين-لإنهاء-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-لا-يتم-تنفيذها-1083543662.html

موسكو: تصريحات بايدن بشأن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتم تنفيذها

موسكو: تصريحات بايدن بشأن حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يتم تنفيذها

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن تتبعها... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T09:19+0000

2023-11-28T09:19+0000

2023-11-28T09:19+0000

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/19/1083481498_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_94a2b7c4b84eb4643290be2dbf391189.jpg

وقالت زاخاروفا، في مقابلة مع قناة "آر تي": "بعض العناصر المتعلقة بالبيان حول نهج حل الدولتين مهمة بالطبع، لكنني أود التأكيد أن تصريحات بايدن هذه، التي تم الإدلاء بها في هذا المنشور [على منصة "إكس"]، يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة تهدف إلى تنفيذ ما وقعت عليه كل إدارة أمريكية حرفيا".وأشارت إلى أن نهج الدولتين منصوص عليه في الوثائق القانونية الدولية، وبالتالي "سيكون تحديا حتى بالنسبة للرؤساء الأمريكيين أن يتخلوا عن هذه الصيغة".وبحسب زاخاروفا، فإن مشكلة التصريحات الصادرة عن واشنطن هي أن "إعلان هذه الفرضية يجب أن يتبعه تنفيذها والمساعدة في تنفيذها".واختتمت وزيرة الخارجية الروسية بالقول: "لكي أكون صادقة، هذا بالضبط ما لم تلتزم به الولايات المتحدة، وهذا بالطبع عنصر مهم للغاية في حل الصراع في الشرق الأوسط".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح، في وقت سابق، عبر منصة "إكس"، أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء، ولضمان تمتع الإسرائيليين والفلسطينيين بقدر متساو من الحرية والكرامة، لن نتوانى عن العمل لتحقيق هذا الهدف".وقد تصاعدت حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قبل التوصل مؤخرا إلى اتفاق حول التهدئة، منذ أعلنت حركة "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231128/إيران-تطالب-بإجراء-تحقيق-في-احتمال-استخدام-إسرائيل-الأسلحة-الكيمياوية-خلال-الحرب-على-غزة-1083538100.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم