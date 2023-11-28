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https://sputnikarabic.ae/20231128/وزير-الخارجية-الإيراني-حماس-والجهاد-الإسلامي-لم-تستخدما-سوى-10-من-أسلحتهما-1083547779.html
وزير الخارجية الإيراني: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لم تستخدما سوى 10% من أسلحتهما
وزير الخارجية الإيراني: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لم تستخدما سوى 10% من أسلحتهما
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن حركة حماس تسيطر على مجريات الأمور في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على الحرب الإسرائيلية على غزة. 28.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-28T10:11+0000
2023-11-28T10:11+0000
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وقال عبد اللهيان، في تصريحات تلفزيونية، إن "قادة حماس والجهاد الإسلامي أكدوا أن 10 إلى 12 في المئة فقط من مخزون السلاح لديهم تم استخدامه حتى الآن"، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في القضاء على المقاومة الفلسطينية كما توعّدت.وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أمس الاثنين، أن اتفاق تمديد الهدنة ليومين إضافيين سيتضمن "الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت 4 أيام، قبل تجديدها أمس الاثنين ليومين إضافيين.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً وإصابة نحو 3000 آخرين.وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231128/إيران-تطالب-بإجراء-تحقيق-في-احتمال-استخدام-إسرائيل-الأسلحة-الكيمياوية-خلال-الحرب-على-غزة-1083538100.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم

وزير الخارجية الإيراني: "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لم تستخدما سوى 10% من أسلحتهما

10:11 GMT 28.11.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
 وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن حركة حماس تسيطر على مجريات الأمور في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال عبد اللهيان، في تصريحات تلفزيونية، إن "قادة حماس والجهاد الإسلامي أكدوا أن 10 إلى 12 في المئة فقط من مخزون السلاح لديهم تم استخدامه حتى الآن"، مؤكدا أن إسرائيل فشلت في القضاء على المقاومة الفلسطينية كما توعّدت.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أمس الاثنين، أن اتفاق تمديد الهدنة ليومين إضافيين سيتضمن "الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت 4 أيام، قبل تجديدها أمس الاثنين ليومين إضافيين.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي. كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لكافة مناطق قطاع غزة.
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
إيران تطالب بإجراء تحقيق في احتمال استخدام إسرائيل الأسلحة الكيمياوية خلال الحرب على غزة
06:31 GMT
ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة نحو 36 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً وإصابة نحو 3000 آخرين.
وبلغ عدد النازحين في قطاع غزة 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
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