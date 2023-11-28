https://sputnikarabic.ae/20231128/-بالأرقام-عدد-الفلسطينيين-والإسرائيليين-المفرج-عنهم-بعد-بدء-الهدنة-الإنسانية-في-غزة--1083560237.html

بالأرقام... عدد الفلسطينيين والإسرائيليين المفرج عنهم بعد بدء الهدنة الإنسانية في غزة

بالأرقام... عدد الفلسطينيين والإسرائيليين المفرج عنهم بعد بدء الهدنة الإنسانية في غزة

دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من... 28.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-28T15:19+0000

2023-11-28T15:19+0000

2023-11-28T15:19+0000

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قطاع غزة

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وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم الأربعاء 22 نوفمبر، أنه "بعد مفاوضات صعبة ومعقدة، لأيام طويلة، توصلت الحركة لاتفاق هدنة إنسانية مع إسرائيل، لمدة 4 أيام، بجهود قطرية ومصرية".شروط الهدنةقالت حركة "حماس" في بيان، إن الاتفاق يشمل الآتي:وبدورها، أعلنت إسرائيل في اليوم نفسه وفي تصويت غير مسبوق، الاتفاق على إطلاق سراح نحو 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، ووقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل.4 أيام وتبادل 200 محتجز وأسير أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، سيتم بنفس شروط الهدنة الأصلية.وقال الأنصاري في مؤتمر صحافي اليوم إن "تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين سيجري بنفس الشروط السابقة مع الاتفاق على إطلاق سراح 10 رهائن على الأقل يوميا".وأشار إلى أنه تلقى تأكيدات من حركة حماس الفلسطينية، بأنها ستفرج عن 20 أسيرا خلال اليومين المقبلين، مضيفا أن الأولوية حاليا هي الإفراج عن الأسرى من النساء والأطفال ثم المدنيين ولاحقا سيبدأ التفاوض حول الإفراج عن العسكريين. وأوضح أن قطر لا يمكنها تحديد عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.تمديد الهدنة لمدة يومينأعلنت حركة "حماس"، يوم الاثنين 27 نوفمبر، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم أمس الاثنين، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد التهدئة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لمدة يومين.

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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة, قطاع غزة