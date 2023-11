أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صور

وتظهر الصور التي تم تبادلهاا بشكل واسع على منصة "إكس" ما قيل إنه شبه جزيرة القرم، حيث تم تعتيم المشهد بشكل كبير جدا، لدرجة عدم إمكانية رصد أي شيء على الأرض.

وعلق الكثير من المتابعين على هذه الصورة قائلين: "إذا كنت تريد أن تعلم ما هي الحرب الإلكترونية، هذا مثال واضح؛ روسيا أعمت قمر التجسس الأوروبي Sentinel-1 الذي حاول تصوير القرم"، وعبّر الكثيرون عن احترامهم لقدرة المهندسين الروس على تنفيذ هذه العملية.

If you ever wondered what satellite radar jamming via electronic warfare looks like, well this is it



This is a radar image taken from the European spy satellite Sentinel 1 of Sevastopol.



It’s mind boggling how advanced these Russian electronic warfare systems are pic.twitter.com/Ae2CK4DdhF — Uday Singh (@udaysinghkali) November 29, 2023

بدورها، نوهت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، منعت للقمر الصناعي " Sentinel-1" من التقاط صور رادارية لشبه جزيرة القرم.

ونوهت بأن القمر صوّر بدلا من ذلك مستطيلا ضخما بدلا من سيفاستوبول.

وبينت الصحيفة أن القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد، حاول التقاط صورة لشبه جزيرة القرم بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن القمر أرسل، بدلا من البيانات التي يمكن استخدامها من قبل المخابرات العسكرية لحلف الناتو ونقلها إلى الجيش الأوكراني، ارسل صورة مشوشة بتداخل قوي.

Russian electronic warfare jamming signals. And so on the 24th, the European satellite Sentinel-1 tried to take an image of Sevastopol in the radar range - only then a surprise awaited it. The Sentinel is equipped with a radar that allows it to form an image of the earth's surface even in conditions of interference. This radar operates at a frequency of 5.405 GHz. Accordingly, any radiation (primarily from military radars) at close frequencies creates interference for the satellite radar. But in the photo it is clearly not interference from the operation of one or more radars, but the result of the operation of an electronic warfare complex, jamming the radar frequency with counter interference over a huge area. Of course, this will not save you from optical monitoring, but the ability to “turn off” satellite radars is worth a lot. Low bow to the electronic warfare service and engineers!

وشرح أحد الخبراء الروس على قناة تلغرام تحمل اسم "التعادل التكتيكي" (التي نشرت الصورة أيضا) موضحا، أنه "القدرة على "إيقاف تشغيل" رادارات الأقمار الصناعية من قبل المهندسين تستحق الكثير (من الثناء)".

وأطلقت سلسلة الأقمار الصناعية Sentinel-1 (Sentinel) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بين عامي 2014-2016.

وتحلق الأقمار على مدار يبلغ ارتفاعه 690 كيلومترا عن سطح الأرض وتوفر مراقبة بصرية ورادارية لسطح الكوكب.