https://sputnikarabic.ae/20231129/أنظمة-روسية-تسبب-حالة-عمى-لقمر-تجسس-غربي-حاول-تصوير-القرم-صور--1083584091.html
أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صور
أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صور
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي على منصة "إكس" صور سجلها قمر التجسس الأوروبي " Sentinel-1" التي حاول فيها التقاط صورة من الفضاء لشبه جزيرة القرم الروسية،... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T10:38+0000
2023-11-29T10:38+0000
2023-11-29T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103584/75/1035847594_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a32aa39343b0d44e06445ddf8d500027.jpg
وتظهر الصور التي تم تبادلهاا بشكل واسع على منصة "إكس" ما قيل إنه شبه جزيرة القرم، حيث تم تعتيم المشهد بشكل كبير جدا، لدرجة عدم إمكانية رصد أي شيء على الأرض.بدورها، نوهت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، منعت للقمر الصناعي " Sentinel-1" من التقاط صور رادارية لشبه جزيرة القرم.وبينت الصحيفة أن القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد، حاول التقاط صورة لشبه جزيرة القرم بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.لكن القمر أرسل، بدلا من البيانات التي يمكن استخدامها من قبل المخابرات العسكرية لحلف الناتو ونقلها إلى الجيش الأوكراني، ارسل صورة مشوشة بتداخل قوي.وأطلقت سلسلة الأقمار الصناعية Sentinel-1 (Sentinel) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بين عامي 2014-2016.بمساعدة الرادار تستطيع هذه الأقمار "اختراق" السحب الكثيفة وتشكيل صور مفصلة للتضاريس مع تحديد المعدات العسكرية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103584/75/1035847594_138:0:1915:1333_1920x0_80_0_0_b01ec52e64def6c1c43818a814c48aed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صور
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي على منصة "إكس" صور سجلها قمر التجسس الأوروبي " Sentinel-1" التي حاول فيها التقاط صورة من الفضاء لشبه جزيرة القرم الروسية، لكن الصورة الملتقطة كانت صادمة للكثيرين، بسبب التعتيم الذي نفذته أجهزة الحرب الإلكترونية.
وتظهر الصور التي تم تبادلهاا بشكل واسع على منصة "إكس" ما قيل إنه شبه جزيرة القرم، حيث تم تعتيم المشهد بشكل كبير جدا، لدرجة عدم إمكانية رصد أي شيء على الأرض.
وعلق الكثير من المتابعين على هذه الصورة قائلين: "إذا كنت تريد أن تعلم ما هي الحرب الإلكترونية، هذا مثال واضح؛ روسيا أعمت قمر التجسس الأوروبي Sentinel-1 الذي حاول تصوير القرم"، وعبّر الكثيرون عن احترامهم لقدرة المهندسين الروس على تنفيذ هذه العملية.
بدورها، نوهت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"
إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، منعت للقمر الصناعي " Sentinel-1" من التقاط صور رادارية لشبه جزيرة القرم.
ونوهت بأن القمر صوّر بدلا من ذلك مستطيلا ضخما بدلا من سيفاستوبول.
وبينت الصحيفة أن القمر الصناعي لاستشعار الأرض عن بعد، حاول التقاط صورة لشبه جزيرة القرم بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.
لكن القمر أرسل، بدلا من البيانات التي يمكن استخدامها من قبل المخابرات العسكرية لحلف الناتو ونقلها إلى الجيش الأوكراني، ارسل صورة مشوشة بتداخل قوي.
Russian electronic warfare jamming signals.
And so on the 24th, the European satellite Sentinel-1 tried to take an image of Sevastopol in the radar range - only then a surprise awaited it.
The Sentinel is equipped with a radar that allows it to form an image of the earth's surface even in conditions of interference. This radar operates at a frequency of 5.405 GHz. Accordingly, any radiation (primarily from military radars) at close frequencies creates interference for the satellite radar.
But in the photo it is clearly not interference from the operation of one or more radars, but the result of the operation of an electronic warfare complex, jamming the radar frequency with counter interference over a huge area.
Of course, this will not save you from optical monitoring, but the ability to “turn off” satellite radars is worth a lot. Low bow to the electronic warfare service and engineers!
وشرح أحد الخبراء الروس على قناة تلغرام تحمل اسم "التعادل التكتيكي" (التي نشرت الصورة أيضا) موضحا، أنه "القدرة على "إيقاف تشغيل" رادارات الأقمار الصناعية من قبل المهندسين تستحق الكثير (من الثناء)".
وأطلقت سلسلة الأقمار الصناعية Sentinel-1 (Sentinel) التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية بين عامي 2014-2016.
وتحلق الأقمار على مدار يبلغ ارتفاعه 690 كيلومترا عن سطح الأرض وتوفر مراقبة بصرية ورادارية لسطح الكوكب.
بمساعدة الرادار تستطيع هذه الأقمار "اختراق" السحب الكثيفة وتشكيل صور مفصلة للتضاريس مع تحديد المعدات العسكرية.