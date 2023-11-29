https://sputnikarabic.ae/20231129/أول-مؤشر-حقيقي-لحدوث-انشقاق-عميق-بين-الرئاسة-الأوكرانية-والجيش-1083574546.html
أول مؤشر حقيقي لحدوث "انشقاق عميق" بين الرئاسة الأوكرانية والجيش
أول مؤشر حقيقي لحدوث "انشقاق عميق" بين الرئاسة الأوكرانية والجيش
أمر مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T06:27+0000
2023-11-29T06:27+0000
2023-11-29T06:27+0000
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ونقل موقع "سترانا.رو" عن الصحفي يوري نيكولوف: "لقد أُعطي الأمر لرؤساء الإدارات حتى لا تتجمع النخب الإقليمية حوله (زالوجني)".ويعتبر نيكولوف ذلك بمثابة "تحركات لفريق زيلينسكي لتدمير منافس محتمل".في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بكثرة عن التوتر المتزايد في العلاقات بين زيلينسكي وزالوجني. وذكرت مجلة "إيكونوميست"، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أن الصراع بين الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة كان نتيجة متوقعة للهجوم المضاد الفاشل في الصيف. وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الجنرال، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر خوض السياسة. واعتبر الصحفيون أن تصريحات زالوجني الأخيرة حول الجمود في الجبهة هي إحدى العلامات غير المباشرة على وجود صراع بينهما، وهو ما حاول زيلينسكي تفسيره، بقوله "إن الجيش متعب".
https://sputnikarabic.ae/20231127/معارض-أوكراني-يكشف-عن-تكبد-زيلينسكي-الهزيمة-على-جميع-الجبهات-1083517987.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
أول مؤشر حقيقي لحدوث "انشقاق عميق" بين الرئاسة الأوكرانية والجيش
أمر مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.
ونقل موقع "سترانا.رو" عن الصحفي يوري نيكولوف: "لقد أُعطي الأمر لرؤساء الإدارات حتى لا تتجمع النخب الإقليمية حوله (زالوجني)".
ويعتبر نيكولوف ذلك بمثابة "تحركات لفريق زيلينسكي لتدمير منافس محتمل".
في الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بكثرة عن التوتر المتزايد في العلاقات بين زيلينسكي وزالوجني. وذكرت مجلة "إيكونوميست"، نقلاً عن مسؤول أوكراني رفيع المستوى، أن الصراع بين الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة كان نتيجة متوقعة للهجوم المضاد الفاشل في الصيف.
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الجنرال، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر خوض السياسة. واعتبر الصحفيون أن تصريحات زالوجني الأخيرة حول الجمود في الجبهة هي إحدى العلامات غير المباشرة على وجود صراع بينهما، وهو ما حاول زيلينسكي تفسيره، بقوله "إن الجيش متعب".