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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/إحباط-عمل-إرهابي-في-موسكو-لتفجير-داخل-محطة-السكك-الحديدية-1083582917.html
إحباط عمل إرهابي في موسكو لتنفيذ تفجير داخل محطة السكك الحديدية... فيديو
إحباط عمل إرهابي في موسكو لتنفيذ تفجير داخل محطة السكك الحديدية... فيديو
صرحت يوليا إيفانوفا، مساعدة رئيس لجنة التحقيق الروسية في العاصمة الروسية، للصحفيين، بأنه تم اعتقال رجل كان يخطط لهجوم إرهابي بتفجير خزان وقود في محطة للسكك... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T10:08+0000
2023-11-29T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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قالت إيفانوفا: "في موسكو، تم اعتقال رجل بتهمة التخطيط لارتكاب عمل إرهابي على أراضي منطقة موسكو، وتم فتح قضية جنائية".وبحسب التحقيق، فإن رجلا من مواليد عام 1983، تلقى مهمة "من شريك مجهول" في نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق على تنفيذ هجوم إرهابي "عن طريق تفجير أحد خزانات الوقود في محطة السكك الحديدية"، مقابل تلقيه مبلغا من المال.
https://sputnikarabic.ae/20231115/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-للاستخبارات-الأوكرانية-فيديو---1083167393.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

إحباط عمل إرهابي في موسكو لتنفيذ تفجير داخل محطة السكك الحديدية... فيديو

10:08 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 29.11.2023)
© Public relations center of Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Public relations center of Federal Security Service
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صرحت يوليا إيفانوفا، مساعدة رئيس لجنة التحقيق الروسية في العاصمة الروسية، للصحفيين، بأنه تم اعتقال رجل كان يخطط لهجوم إرهابي بتفجير خزان وقود في محطة للسكك الحديدية في موسكو.
قالت إيفانوفا: "في موسكو، تم اعتقال رجل بتهمة التخطيط لارتكاب عمل إرهابي على أراضي منطقة موسكو، وتم فتح قضية جنائية".

ونشرت لجنة التحقيق مقطعا مصورا للحظة اعتقال الرجل واعترافاته حول قيام أحد رجال الوحدات الخاصة الأوكرانية بتقديم وعود له بنقله إلى أوكرانيا بعد تنفيذ عمليته.

أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
15 نوفمبر, 10:54 GMT
وبحسب التحقيق، فإن رجلا من مواليد عام 1983، تلقى مهمة "من شريك مجهول" في نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق على تنفيذ هجوم إرهابي "عن طريق تفجير أحد خزانات الوقود في محطة السكك الحديدية"، مقابل تلقيه مبلغا من المال.
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