https://sputnikarabic.ae/20231129/إحباط-عمل-إرهابي-في-موسكو-لتفجير-داخل-محطة-السكك-الحديدية-1083582917.html
إحباط عمل إرهابي في موسكو لتنفيذ تفجير داخل محطة السكك الحديدية... فيديو
إحباط عمل إرهابي في موسكو لتنفيذ تفجير داخل محطة السكك الحديدية... فيديو
صرحت يوليا إيفانوفا، مساعدة رئيس لجنة التحقيق الروسية في العاصمة الروسية، للصحفيين، بأنه تم اعتقال رجل كان يخطط لهجوم إرهابي بتفجير خزان وقود في محطة للسكك... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T10:08+0000
2023-11-29T10:08+0000
2023-11-29T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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قالت إيفانوفا: "في موسكو، تم اعتقال رجل بتهمة التخطيط لارتكاب عمل إرهابي على أراضي منطقة موسكو، وتم فتح قضية جنائية".وبحسب التحقيق، فإن رجلا من مواليد عام 1983، تلقى مهمة "من شريك مجهول" في نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق على تنفيذ هجوم إرهابي "عن طريق تفجير أحد خزانات الوقود في محطة السكك الحديدية"، مقابل تلقيه مبلغا من المال.
https://sputnikarabic.ae/20231115/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-للاستخبارات-الأوكرانية-فيديو---1083167393.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إحباط عمل إرهابي في موسكو لتنفيذ تفجير داخل محطة السكك الحديدية... فيديو
10:08 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 29.11.2023)
صرحت يوليا إيفانوفا، مساعدة رئيس لجنة التحقيق الروسية في العاصمة الروسية، للصحفيين، بأنه تم اعتقال رجل كان يخطط لهجوم إرهابي بتفجير خزان وقود في محطة للسكك الحديدية في موسكو.
قالت إيفانوفا: "في موسكو، تم اعتقال رجل بتهمة التخطيط لارتكاب عمل إرهابي على أراضي منطقة موسكو، وتم فتح قضية جنائية".
ونشرت لجنة التحقيق مقطعا مصورا للحظة اعتقال الرجل واعترافاته حول قيام أحد رجال الوحدات الخاصة الأوكرانية بتقديم وعود له بنقله إلى أوكرانيا بعد تنفيذ عمليته.
وبحسب التحقيق، فإن رجلا من مواليد عام 1983، تلقى مهمة "من شريك مجهول" في نوفمبر/ تشرين الثاني، وافق على تنفيذ هجوم إرهابي "عن طريق تفجير أحد خزانات الوقود في محطة السكك الحديدية"، مقابل تلقيه مبلغا من المال.