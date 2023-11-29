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https://sputnikarabic.ae/20231129/إعلام-تغير-لهجة-وزراء-خارجية-دول-الناتو-خلال-مناقشة-الصراع-في-أوكرانيا-1083588707.html
إعلام: تغير لهجة وزراء خارجية دول "الناتو" خلال مناقشة الصراع في أوكرانيا
إعلام: تغير لهجة وزراء خارجية دول "الناتو" خلال مناقشة الصراع في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غيروا لهجتهم عند مناقشة الصراع في أوكرانيا. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T13:15+0000
2023-11-29T13:19+0000
العالم
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وجاء في مقال منشور في صحيفة "رانكفورتر ألجماينه": "قلة من الناس يعتقدون أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على الخروج من المأزق، لذلك لا أحد يريد التحدث عن هجوم مضاد، في الربيع المقبل".يشار إلى أن وضع القوات الأوكرانية لن يتغير، في أحسن الأحوال، حتى يوليو/ تموز من العام المقبل، عندما يحتفل حلف شمال الأطلسي بالذكرى الـ75 لتأسيسه، بحسب كاتب المقال.ويعتقد الكاتب أن "التوقعات الحالية تبدو أكثر واقعية"، وأضاف: "لن تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات نحو توسيع الناتو قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية، وستحل مشكلة المطالب الأوكرانية على مستوى الخطاب".وفي رأيه، ليس لدى أوكرانيا أي آفاق حقيقية للانضمام إلى الكتلة قبل الانتخابات الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الأمين-العام-لـالناتو-يقترح-ضم-أوكرانيا-إلى-الحلف-في-أقرب-وقت-ممكن-1083045853.html
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العالم
العالم

إعلام: تغير لهجة وزراء خارجية دول "الناتو" خلال مناقشة الصراع في أوكرانيا

13:15 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 29.11.2023)
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© NATO
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) غيروا لهجتهم عند مناقشة الصراع في أوكرانيا.
وجاء في مقال منشور في صحيفة "رانكفورتر ألجماينه": "قلة من الناس يعتقدون أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون قادرة على الخروج من المأزق، لذلك لا أحد يريد التحدث عن هجوم مضاد، في الربيع المقبل".
راسموسن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
الأمين العام لـ"الناتو" يقترح ضم أوكرانيا إلى الحلف في أقرب وقت ممكن
11 نوفمبر, 13:28 GMT
يشار إلى أن وضع القوات الأوكرانية لن يتغير، في أحسن الأحوال، حتى يوليو/ تموز من العام المقبل، عندما يحتفل حلف شمال الأطلسي بالذكرى الـ75 لتأسيسه، بحسب كاتب المقال.
ويعتقد الكاتب أن "التوقعات الحالية تبدو أكثر واقعية"، وأضاف: "لن تتخذ الولايات المتحدة أي خطوات نحو توسيع الناتو قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية، وستحل مشكلة المطالب الأوكرانية على مستوى الخطاب".
وفي رأيه، ليس لدى أوكرانيا أي آفاق حقيقية للانضمام إلى الكتلة قبل الانتخابات الأمريكية.
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