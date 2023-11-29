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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/الجيش-الروسي-يحصل-على-مسيرات-غورتينزيا-10-مطورة-بحمولة-زائدة--1083576157.html
الجيش الروسي يحصل على مسيرات "غورتينزيا 10" مطورة بحمولة زائدة
الجيش الروسي يحصل على مسيرات "غورتينزيا 10" مطورة بحمولة زائدة
في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، سيتم إرسال مجموعة من طائرات "غورتينزيا 10"، مع حمولة متزايدة إلى المنطقة العسكرية الخاصة. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:51+0000
2023-11-29T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ممثل شركة التصميم لوسائل إعلام روسية: "تتمتع الطائرة المسيرة "غورتينزيا" الجديدة بحمولة زائدة تصل إلى 5 كغ. إن الزيادة في كتلة الحمولة تسمح للجهاز بحمل شحنة أكبر".كما ستتلقى الطائرة المعدلة أجهزة تصوير حرارية ونظام إصدار جديد. ومن المتوقع أن يتم إرسال 500 من هذه الطائرات إلى القوات خلال أسبوع.يذكر، أنه تم استخدام طائرات "FPV" (المعززة بالواقع الافتراضي) "غورتينزيا"، خلال العمليات العسكرية الخاصة، منذ عام 2022. الطائرة قادرة على تدمير الأهداف على مسافة تصل إلى 7 كم، ولكن عند الاستعمال المكرر يزيد نطاق استخدامها.
https://sputnikarabic.ae/20231129/خروج-أرخانغيلسك-لأول-مرة-إلى-الماء-بعد-8-سنوات-من-العمل--1083575681.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يحصل على مسيرات "غورتينزيا 10" مطورة بحمولة زائدة

07:51 GMT 29.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من منطقة العسكرية المركزية يحمل طائرة بدون طيار مثبتة بصاروخ لإسقاط الذخيرة في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة.
جندي من منطقة العسكرية المركزية يحمل طائرة بدون طيار مثبتة بصاروخ لإسقاط الذخيرة في أحد ساحات التدريب في منطقة عملية عسكرية خاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، سيتم إرسال مجموعة من طائرات "غورتينزيا 10"، مع حمولة متزايدة إلى المنطقة العسكرية الخاصة.
وقال ممثل شركة التصميم لوسائل إعلام روسية: "تتمتع الطائرة المسيرة "غورتينزيا" الجديدة بحمولة زائدة تصل إلى 5 كغ. إن الزيادة في كتلة الحمولة تسمح للجهاز بحمل شحنة أكبر".
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كما ستتلقى الطائرة المعدلة أجهزة تصوير حرارية ونظام إصدار جديد. ومن المتوقع أن يتم إرسال 500 من هذه الطائرات إلى القوات خلال أسبوع.
يذكر، أنه تم استخدام طائرات "FPV" (المعززة بالواقع الافتراضي) "غورتينزيا"، خلال العمليات العسكرية الخاصة، منذ عام 2022. الطائرة قادرة على تدمير الأهداف على مسافة تصل إلى 7 كم، ولكن عند الاستعمال المكرر يزيد نطاق استخدامها.
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