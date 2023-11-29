https://sputnikarabic.ae/20231129/الجيش-الروسي-يحصل-على-مسيرات-غورتينزيا-10-مطورة-بحمولة-زائدة--1083576157.html
الجيش الروسي يحصل على مسيرات "غورتينزيا 10" مطورة بحمولة زائدة
الجيش الروسي يحصل على مسيرات "غورتينزيا 10" مطورة بحمولة زائدة
في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، سيتم إرسال مجموعة من طائرات "غورتينزيا 10"، مع حمولة متزايدة إلى المنطقة العسكرية الخاصة. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:51+0000
2023-11-29T07:51+0000
2023-11-29T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ممثل شركة التصميم لوسائل إعلام روسية: "تتمتع الطائرة المسيرة "غورتينزيا" الجديدة بحمولة زائدة تصل إلى 5 كغ. إن الزيادة في كتلة الحمولة تسمح للجهاز بحمل شحنة أكبر".كما ستتلقى الطائرة المعدلة أجهزة تصوير حرارية ونظام إصدار جديد. ومن المتوقع أن يتم إرسال 500 من هذه الطائرات إلى القوات خلال أسبوع.يذكر، أنه تم استخدام طائرات "FPV" (المعززة بالواقع الافتراضي) "غورتينزيا"، خلال العمليات العسكرية الخاصة، منذ عام 2022. الطائرة قادرة على تدمير الأهداف على مسافة تصل إلى 7 كم، ولكن عند الاستعمال المكرر يزيد نطاق استخدامها.
https://sputnikarabic.ae/20231129/خروج-أرخانغيلسك-لأول-مرة-إلى-الماء-بعد-8-سنوات-من-العمل--1083575681.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يحصل على مسيرات "غورتينزيا 10" مطورة بحمولة زائدة
في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، سيتم إرسال مجموعة من طائرات "غورتينزيا 10"، مع حمولة متزايدة إلى المنطقة العسكرية الخاصة.
وقال ممثل شركة التصميم لوسائل إعلام روسية: "تتمتع الطائرة المسيرة "غورتينزيا" الجديدة بحمولة زائدة تصل إلى 5 كغ. إن الزيادة في كتلة الحمولة تسمح للجهاز بحمل شحنة أكبر".
كما ستتلقى الطائرة المعدلة أجهزة تصوير حرارية ونظام إصدار جديد. ومن المتوقع أن يتم إرسال 500 من هذه الطائرات إلى القوات خلال أسبوع.
يذكر، أنه تم استخدام طائرات "FPV" (المعززة بالواقع الافتراضي) "غورتينزيا"، خلال العمليات العسكرية الخاصة، منذ عام 2022. الطائرة قادرة على تدمير الأهداف على مسافة تصل إلى 7 كم، ولكن عند الاستعمال المكرر يزيد نطاق استخدامها.