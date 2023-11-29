الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو
08:50 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 09:09 GMT 29.11.2023)
© AFP 2023 / INA FASSBENDERدبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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أشار تقرير إعلامي غربي أن الجيش الروسي دمر أول دبابة ألمانية من نوع "Leopard 1A5" كان قد استلمها الجيش الأوكراني، منذ أسابيع.
نشر التقرير أن الجيش الروسي تمكن من تدمير أول دبابة من هذا الطراز والتي مضى على استلام الجيش الأوكراني لها بضعة أسابيع فقط.
وتم تداول فيديو جرى تصويره من مكان العملية العسكرية ويظهر استهداف الدبابة وتدميرها بقصف مدفعي، وبحسب التقرير فإن الدبابة تابعة للواء 44 في الجيش الأوكراني.
الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 29, 2023
أفادت وسائل إعلامية غربية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمّرت دبابة من طراز ليوبارد "1 إي 5" ألمانية الصنع، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بعد أسابيع قليلة فقط على بدء استخدامها pic.twitter.com/crBJbW6Stk
وأشار التقرير إلى أن الدبابة تعرضت لقصف مدفعي روسي دقيق خلال تحركها في منطقة مكشوفة ودون حماية.
يذكر أنه في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية مفادها أن برلين سلمت 10 دبابات من طراز Leopard 1 A5 وأكثر من عشرين مركبة مجنزرة صالحة لجميع التضاريس وأكثر من 30 شاحنة إلى أوكرانيا.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.