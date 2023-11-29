https://sputnikarabic.ae/20231129/الجيش-الروسي-يدمر-أول-دبابة-ألمانية-من-نوع--ليوبارد1-إي-5--وصلت-حديثا-لأوكرانيافيديو-1083579410.html

الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو

الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو

أشار تقرير إعلامي غربي أن الجيش الروسي دمر أول دبابة ألمانية من نوع "Leopard 1A5" كان قد استلمها الجيش الأوكراني، منذ أسابيع. 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T08:50+0000

2023-11-29T08:50+0000

2023-11-29T09:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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نشر التقرير أن الجيش الروسي تمكن من تدمير أول دبابة من هذا الطراز والتي مضى على استلام الجيش الأوكراني لها بضعة أسابيع فقط.يذكر أنه في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية مفادها أن برلين سلمت 10 دبابات من طراز Leopard 1 A5 وأكثر من عشرين مركبة مجنزرة صالحة لجميع التضاريس وأكثر من 30 شاحنة إلى أوكرانيا.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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