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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/الجيش-الروسي-يدمر-أول-دبابة-ألمانية-من-نوع--ليوبارد1-إي-5--وصلت-حديثا-لأوكرانيافيديو-1083579410.html
الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو
الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو
أشار تقرير إعلامي غربي أن الجيش الروسي دمر أول دبابة ألمانية من نوع "Leopard 1A5" كان قد استلمها الجيش الأوكراني، منذ أسابيع. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T08:50+0000
2023-11-29T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار ألمانيا
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نشر التقرير أن الجيش الروسي تمكن من تدمير أول دبابة من هذا الطراز والتي مضى على استلام الجيش الأوكراني لها بضعة أسابيع فقط.يذكر أنه في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية مفادها أن برلين سلمت 10 دبابات من طراز Leopard 1 A5 وأكثر من عشرين مركبة مجنزرة صالحة لجميع التضاريس وأكثر من 30 شاحنة إلى أوكرانيا.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
أخبار ألمانيا
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا

الجيش الروسي يدمر أول دبابة ألمانية من نوع "ليوبارد1 إي 5" وصلت حديثا لأوكرانيا...فيديو

08:50 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 09:09 GMT 29.11.2023)
© AFP 2023 / INA FASSBENDERدبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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أشار تقرير إعلامي غربي أن الجيش الروسي دمر أول دبابة ألمانية من نوع "Leopard 1A5" كان قد استلمها الجيش الأوكراني، منذ أسابيع.
نشر التقرير أن الجيش الروسي تمكن من تدمير أول دبابة من هذا الطراز والتي مضى على استلام الجيش الأوكراني لها بضعة أسابيع فقط.

وتم تداول فيديو جرى تصويره من مكان العملية العسكرية ويظهر استهداف الدبابة وتدميرها بقصف مدفعي، وبحسب التقرير فإن الدبابة تابعة للواء 44 في الجيش الأوكراني.

وأشار التقرير إلى أن الدبابة تعرضت لقصف مدفعي روسي دقيق خلال تحركها في منطقة مكشوفة ودون حماية.

يذكر أنه في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت معلومات على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية مفادها أن برلين سلمت 10 دبابات من طراز Leopard 1 A5 وأكثر من عشرين مركبة مجنزرة صالحة لجميع التضاريس وأكثر من 30 شاحنة إلى أوكرانيا.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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