https://sputnikarabic.ae/20231129/الخارجية-الروسية-موسكو-على-اتصال-مع-الأطراف-في-الشرق-الأوسط-لتمديد-الهدنة-الإنسانية-1083582413.html

الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط لتمديد الهدنة الإنسانية

الخارجية الروسية: موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط لتمديد الهدنة الإنسانية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط، وتأمل أن تستمر الهدنة... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T09:56+0000

2023-11-29T09:56+0000

2023-11-29T09:56+0000

روسيا

العالم العربي

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وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، تعليقاً على جهود موسكو لإطالة أمد الهدنة الإنسانية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "لدينا بالتأكيد اتصالات مع بلدان المنطقة، ولدينا علاقات مع الدول ومع القوى السياسية التي يمكنها التأثير على الوضع. نحن نفعل ذلك منذ اليوم الأول".وتأتي عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، بعد التوصل إلى هدنة بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، والتي دخلت حيز التنفيذ في صباح يوم الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و"حماس"، ليل الاثنين الماضي، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي غدا الخميس.وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل والرهائن المحتجزين لدى "حماس"، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231129/نادي-الأسير-الفلسطيني-3290-معتقلا-في-الضفة-الغربية-منذ-7-أكتوبر-بينهم-125-امرأة-1083575822.html

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