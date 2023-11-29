https://sputnikarabic.ae/20231129/الخارجية-السويدية-تركيا-قد-تصدق-على-طلب-السويد-للانضمام-إلى-حلف-الناتو-خلال-أسابيع-1083578301.html

الخارجية السويدية: تركيا قد تصدق على طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو خلال أسابيع

الخارجية السويدية: تركيا قد تصدق على طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو خلال أسابيع

أكد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن تركيا يمكن أن تصدق على البروتوكول الخاص بعضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون أسابيع قليلة. 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T08:21+0000

2023-11-29T08:21+0000

2023-11-29T08:21+0000

العالم

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وقال بيلستروم، في تصريحات صحفية، قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو: "لقد عقدت بالأمس اجتماعًا ثنائيًا مع نظيري التركي هاكان فيدان، أخبرني فيه أنه يتوقع أن يتم التصديق على البروتوكول في غضون أسابيع قليلة".وأضاف أنه خلال المحادثات لم يطرح الجانب التركي شروطا أو مطالب جديدة فيما يتعلق بالسويد.وقد ذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أبلغ زملاءه في حلف شمال الأطلسي، يوم الثلاثاء، أنه يعمل جاهدا للتصديق على طلب السويد للانضمام إلى الحلف، وهو ما قد يحدث قبل نهاية العام.وقررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، في وقت سابق، تأجيل مناقشة مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/مايو 2022، بطلبات للانضمام إلى الناتو، على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وقد أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في التحالف في 4 نيسان/أبريل. ولم يحصل طلب السويد بعد على الموافقة هنغاريا وتركيا النهائية.وقد وافقت السويد، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، في المفاوضات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على المساعدة في تكثيف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل التصديق على طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.في الوقت نفسه، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أن قضيتيّ انضمام السويد إلى الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي "ليستا مرتبطتين بعضهما ببعض".وفي آب/أغسطس الماضي، أكد ستولتنبرغ تفاؤله بأن السويد ستنضم إلى الحلف الخريف الحالي.

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