عربي
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و38 مسيرة- عاجل
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/الدفاعات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-و38-مسيرة--عاجل-1083585774.html
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و38 مسيرة- عاجل
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و38 مسيرة- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25"، و38 طائرة... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T11:18+0000
2023-11-29T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وجاء في بيان الدغاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة نوفولينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة من طراز "سو- 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وتم اعتراض 11 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية "هيمارز" و"أوراغان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و38 مسيرة- عاجل

11:18 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 11:22 GMT 29.11.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25"، و38 طائرة من دون طيار.
وجاء في بيان الدغاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة نوفولينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة من طراز "سو- 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وتم اعتراض 11 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية "هيمارز" و"أوراغان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMTПалестинцы возвращаются в свои дома в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в первые часы четырехдневного перемирия в боях между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала