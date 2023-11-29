https://sputnikarabic.ae/20231129/الدفاعات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-و38-مسيرة--عاجل-1083585774.html
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و38 مسيرة- عاجل
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و38 مسيرة- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25"، و38 طائرة... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T11:18+0000
2023-11-29T11:18+0000
2023-11-29T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدغاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة نوفولينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة من طراز "سو- 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وتم اعتراض 11 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية "هيمارز" و"أوراغان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و38 مسيرة- عاجل
11:18 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 11:22 GMT 29.11.2023)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25"، و38 طائرة من دون طيار.
وجاء في بيان الدغاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة نوفولينوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة من طراز "سو- 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وتم اعتراض 11 صاروخًا من أنظمة الإطلاق الصاروخية "هيمارز" و"أوراغان".