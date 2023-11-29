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https://sputnikarabic.ae/20231129/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-موسكو-1083573379.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي ضاحية... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T05:19+0000
2023-11-29T05:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عند الساعة 07:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. ودمرت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة فوق أراضي ضاحية بودولسك في مقاطعة موسكو".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231126/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-سمولينسك-1083510126.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو

05:19 GMT 29.11.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي ضاحية بودولسك في مقاطعة موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عند الساعة 07:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. ودمرت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة فوق أراضي ضاحية بودولسك في مقاطعة موسكو".
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك
26 نوفمبر, 21:17 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.
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