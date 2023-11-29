https://sputnikarabic.ae/20231129/الدفاع-الروسية-فرقاطة-روسية-تهاجم-البنية-التحتية-العسكرية-في-أوكرانيا-بصواريخ-كروز-1083572854.html
الدفاع الروسية: فرقاطة روسية تهاجم البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا بـ4 صواريخ "كاليبر"
الدفاع الروسية: فرقاطة روسية تهاجم البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا بـ4 صواريخ "كاليبر"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود شنت هجوما بأربعة صواريخ من طراز "كاليبر" المجنحة على البنية التحتية... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T03:25+0000
2023-11-29T03:25+0000
2023-11-29T03:29+0000
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وجاء في البيان: "تلقى طاقم فرقاطة من أسطول البحر الأسود مهمة فجائية لتنفيذ ضربات بأسرع وقت ممكن باستخدام أربع صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" على أهداف في البنية التحتية العسكرية للعدو".وأضاف البيان: "تم تنفيذ إطلاق الصواريخ بنجاح على أهداف عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير الأهداف المخصصة".كما نشرت وزارة الدفاع الروسية أيضًا فيديو لإطلاق الصواريخ.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231129/المقاتلات-الروسية-تدمر-مواقع-ومركبات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1083572681.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: فرقاطة روسية تهاجم البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا بـ4 صواريخ "كاليبر"
03:25 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 03:29 GMT 29.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود شنت هجوما بأربعة صواريخ من طراز "كاليبر" المجنحة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
وجاء في البيان: "تلقى طاقم فرقاطة من أسطول البحر الأسود مهمة فجائية لتنفيذ ضربات بأسرع وقت ممكن باستخدام أربع صواريخ مجنحة من نوع "كاليبر" على أهداف في البنية التحتية العسكرية للعدو".
وأضاف البيان: "تم تنفيذ إطلاق الصواريخ بنجاح على أهداف عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير الأهداف المخصصة".
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية أيضًا فيديو لإطلاق الصواريخ.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية
بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.