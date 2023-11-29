https://sputnikarabic.ae/20231129/الرئيس-الفلسطيني-لا-دولة-في-غزة-ولا-دولة-دون-غزة-1083586430.html

الرئيس الفلسطيني: "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"

الرئيس الفلسطيني: "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن "قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين". 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T11:53+0000

2023-11-29T11:53+0000

2023-11-29T11:53+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

محمود عباس

طوفان الأقصى

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d94096a4046656173791ada5c422bd.jpg

وقال عباس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.ودعا لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مؤكدا أن "التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة حماس الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231129/أردوغان-نتنياهو-سجل-لنفسه-لقبا-سيحفظه-التاريخ-وهو-جزار-غزة-1083583335.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, محمود عباس, طوفان الأقصى, العالم العربي