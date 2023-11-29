عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20231129/الصور-الفضائية-الأولى-لمحطة-تيانغونغ-المدارية-الصينية-1083580042.html
الصور الفضائية الأولى لمحطة "تيانغونغ" المدارية الصينية
الصور الفضائية الأولى لمحطة "تيانغونغ" المدارية الصينية
الصور الفضائية الأولى لمحطة "تيانغونغ" المدارية الصينية بتكوينها الكامل
2023-11-29T10:29+0000
2023-11-29T10:29+0000
وسائط متعددة
صور
الصين
الفضاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083580213_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_34614fef51246d2832506dcf98fc063c.jpg
يشار إلى أن هذه ليست مجرد صور عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ"- فهي تظهر المحطة بتكوينها الكامل لأول مرة.ويذكر أن الوحدة الأساسية للمحطة "تيانخه" تم إطلاقها في 29 أبريل/ نيسان عام 2021، وتم إطلاق وحدتي "وينتيان" و"مينغتيان" في عام 2022. أصبحت "تيانغونغ" ثالث محطة مدارية متعددة الوحدات في العالم، بعد محطتي "مير" الروسية ومحطة الفضاء الدولية.اقرأ أيضا - مشروع إنشاء محطة قمرية روسية صينية يدخل حيز التنفيذ
الصين
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083580213_572:298:2549:1781_1920x0_80_0_0_0e707d1e0b77b2c931d1c7bb532ea52b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصور الفضائية الأولى محطة تيانغونغ المدارية الصينية بتكوينها الكامل
الصور الفضائية الأولى محطة تيانغونغ المدارية الصينية بتكوينها الكامل

الصور الفضائية الأولى لمحطة "تيانغونغ" المدارية الصينية

10:29 GMT 29.11.2023
تابعنا عبر
أصدرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CSMA) صورًا عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ" (Tiangong) المدارية الصينية. وبحسب ما وردته الوكالة، تم التقاط الصور من قبل طاقم مهمة "شنتشو 16" باستخدام كاميرا عالية الدقة أثناء التحليق حول المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.
يشار إلى أن هذه ليست مجرد صور عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ"- فهي تظهر المحطة بتكوينها الكامل لأول مرة.
ويذكر أن الوحدة الأساسية للمحطة "تيانخه" تم إطلاقها في 29 أبريل/ نيسان عام 2021، وتم إطلاق وحدتي "وينتيان" و"مينغتيان" في عام 2022. أصبحت "تيانغونغ" ثالث محطة مدارية متعددة الوحدات في العالم، بعد محطتي "مير" الروسية ومحطة الفضاء الدولية.
© Photo / China Manned Space Agencyالصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين.
الصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين. - سبوتنيك عربي
1/8
© Photo / China Manned Space Agency
الصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين.
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Interior of Wentian (cropped image)الجزء الداخلي من وحدة مختبر "وينتيان" (Wentian) في محطة "تيانغونغ" (Tiangong) الفضائية.
الجزء الداخلي من وحدة مختبر وينتيان (Wentian) في محطة تيانغونغ (Tiangong) الفضائية. - سبوتنيك عربي
2/8
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Interior of Wentian (cropped image)
الجزء الداخلي من وحدة مختبر "وينتيان" (Wentian) في محطة "تيانغونغ" (Tiangong) الفضائية.
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Combined robotic arm of Tiangong (cropped image)

ذراع آلية مشتركة بطول 15 مترًا لمحطة الفضاء الصينية النموذجية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية

ذراع آلية مشتركة بطول 15 مترًا لمحطة الفضاء الصينية النموذجية لمحطة &quot;تيانغونغ&quot; الفضائية - سبوتنيك عربي
3/8
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Combined robotic arm of Tiangong (cropped image)

ذراع آلية مشتركة بطول 15 مترًا لمحطة الفضاء الصينية النموذجية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية

© Photo / Public domain/Giuseppe Donatiello

محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" تمر عبر المنطقة الوسطى من كوكبة "القُقْنُوس" أو"الدجاجة" (Cygnus).

محطة الفضاء الصينية &quot;تيانغونغ&quot; تمر عبر المنطقة الوسطى من كوكبة &quot;القُقْنُوس&quot; أو&quot;الدجاجة&quot; (Cygnus). - سبوتنيك عربي
4/8
© Photo / Public domain/Giuseppe Donatiello

محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" تمر عبر المنطقة الوسطى من كوكبة "القُقْنُوس" أو"الدجاجة" (Cygnus).

CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Shenzhou-15 spacewalk (cropped image)صورة أرشفية - رائد الفضاء فيه جونلونغ، من طاقم "شنتشو 13" يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 9 فبراير 2023.
رائد الفضاء فيه جونلونغ، من طاقم شنتشو 13 يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 9 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Shenzhou-15 spacewalk (cropped image)
صورة أرشفية - رائد الفضاء فيه جونلونغ، من طاقم "شنتشو 13" يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 9 فبراير 2023.
© Photo / China Manned Space Agencyالصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين.
الصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين. - سبوتنيك عربي
6/8
© Photo / China Manned Space Agency
الصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين.
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Wentian solar array (cropped image)مجموعة شمسية مرنة على وحدة مختبر "وينتيان" (Wentian) لمحطة الفضاء الصينية النموذجية "تيانغونغ" (Tiangong)
مجموعة شمسية مرنة على وحدة مختبر وينتيان (Wentian) لمحطة الفضاء الصينية النموذجية تيانغونغ (Tiangong) - سبوتنيك عربي
7/8
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Wentian solar array (cropped image)
مجموعة شمسية مرنة على وحدة مختبر "وينتيان" (Wentian) لمحطة الفضاء الصينية النموذجية "تيانغونغ" (Tiangong)
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Shenzhou-13 spacewalk (cropped image) صورة أرشفية - رائد الفضاء تشاي تشي قانغ، من طاقم "شنتشو 13" يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 7 نوفمبر 2021.
رائد الفضاء تشاي تشي قانغ، من طاقم شنتشو 13 يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي
8/8
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Shenzhou-13 spacewalk (cropped image)
صورة أرشفية - رائد الفضاء تشاي تشي قانغ، من طاقم "شنتشو 13" يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 7 نوفمبر 2021.
اقرأ أيضا - مشروع إنشاء محطة قمرية روسية صينية يدخل حيز التنفيذ
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMTПалестинцы возвращаются в свои дома в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в первые часы четырехдневного перемирия в боях между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала