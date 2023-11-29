الصور الفضائية الأولى لمحطة "تيانغونغ" المدارية الصينية
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أصدرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CSMA) صورًا عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ" (Tiangong) المدارية الصينية. وبحسب ما وردته الوكالة، تم التقاط الصور من قبل طاقم مهمة "شنتشو 16" باستخدام كاميرا عالية الدقة أثناء التحليق حول المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.
يشار إلى أن هذه ليست مجرد صور عالية الجودة لمحطة "تيانغونغ"- فهي تظهر المحطة بتكوينها الكامل لأول مرة.
ويذكر أن الوحدة الأساسية للمحطة "تيانخه" تم إطلاقها في 29 أبريل/ نيسان عام 2021، وتم إطلاق وحدتي "وينتيان" و"مينغتيان" في عام 2022. أصبحت "تيانغونغ" ثالث محطة مدارية متعددة الوحدات في العالم، بعد محطتي "مير" الروسية ومحطة الفضاء الدولية.
© Photo / China Manned Space Agencyالصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين.
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الصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين.
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Interior of Wentian (cropped image)الجزء الداخلي من وحدة مختبر "وينتيان" (Wentian) في محطة "تيانغونغ" (Tiangong) الفضائية.
الجزء الداخلي من وحدة مختبر "وينتيان" (Wentian) في محطة "تيانغونغ" (Tiangong) الفضائية.
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Combined robotic arm of Tiangong (cropped image)
ذراع آلية مشتركة بطول 15 مترًا لمحطة الفضاء الصينية النموذجية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية
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ذراع آلية مشتركة بطول 15 مترًا لمحطة الفضاء الصينية النموذجية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية
© Photo / Public domain/Giuseppe Donatiello
محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" تمر عبر المنطقة الوسطى من كوكبة "القُقْنُوس" أو"الدجاجة" (Cygnus).
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محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" تمر عبر المنطقة الوسطى من كوكبة "القُقْنُوس" أو"الدجاجة" (Cygnus).
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Shenzhou-15 spacewalk (cropped image)صورة أرشفية - رائد الفضاء فيه جونلونغ، من طاقم "شنتشو 13" يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 9 فبراير 2023.
صورة أرشفية - رائد الفضاء فيه جونلونغ، من طاقم "شنتشو 13" يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 9 فبراير 2023.
© Photo / China Manned Space Agencyالصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين.
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الصورة الأولى للمحطة الفضائية على خلفية الأرض التي حصلت عليها الصين.
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Wentian solar array (cropped image)مجموعة شمسية مرنة على وحدة مختبر "وينتيان" (Wentian) لمحطة الفضاء الصينية النموذجية "تيانغونغ" (Tiangong)
مجموعة شمسية مرنة على وحدة مختبر "وينتيان" (Wentian) لمحطة الفضاء الصينية النموذجية "تيانغونغ" (Tiangong)
CC BY 4.0 / China Manned Space Engineering Office / Shenzhou-13 spacewalk (cropped image) صورة أرشفية - رائد الفضاء تشاي تشي قانغ، من طاقم "شنتشو 13" يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 7 نوفمبر 2021.
صورة أرشفية - رائد الفضاء تشاي تشي قانغ، من طاقم "شنتشو 13" يقوم بالسير في الفضاء على محطة تيانغونغ الفضائية (Tiangong Space Station) في 7 نوفمبر 2021.