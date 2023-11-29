https://sputnikarabic.ae/20231129/القوات-الروسية-تحرر-أرتيوموفسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1083586740.html
القوات الروسية تحرر أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتحرير منطقة أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T12:20+0000
2023-11-29T12:20+0000
2023-11-29T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:218:3023:1918_1920x0_80_0_0_015311c4e21a22cce0266f0e1278fe88.jpg
وجاء في بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة وحررت منطقة أرتيموفسكوي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتقع أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك التي حررها الجيش الروسي بالكامل في شهر مايو/ أيار من العام الحالي.بالإضافة إلى ذلك، صد الجيش الروسي خلال النهار ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية 24 الآلي، و77 الجوي، واللواء الخامس التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وأرتيموفسكوي وكليشيفكا.كما أوضحت وزارة الدفاع: "فقد خسر العدو ما يصل إلى 250 من الأفراد العسكريين وخمس دبابات و12 سيارة ومنصة المدفعية ذاتية الحركة "بالادين" ونظام المدفعية إم777 ومدفعين من طراز دي-30 وواحد من طراز دي-20 وراجمة "غراد" ومحطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي" ومستودع ذخيرة للراجمات".وفي صباح اليوم الأربعاء، أفادت الدفاع الروسية أيضًا أن الطائرات الهجومية التابعة لقوات "حرس إيفانوفو" المحمولة جواً دمرت مشاة أوكرانيين وسيطرت على موقع استراتيجي شمال أرتيوموفسك.بالإضافة إلى ذلك، في اليوم السابق، اتخذت القوات الروسية مواقع أكثر فائدة بالقرب من هذه المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20231129/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مجمع-إنتاج-وتجميع-رادارات-عسكرية-أوكرانية-1083586037.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083311461_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_45d83de0f0fc8afe296bf5758c193431.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحرر أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتحرير منطقة أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة وحررت منطقة أرتيموفسكوي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتقع أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك التي حررها الجيش الروسي بالكامل في شهر مايو/ أيار من العام الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، صد الجيش الروسي خلال النهار ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية 24 الآلي، و77 الجوي، واللواء الخامس التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وأرتيموفسكوي وكليشيفكا.
كما أوضحت وزارة الدفاع: "فقد خسر العدو ما يصل إلى 250 من الأفراد العسكريين وخمس دبابات و12 سيارة ومنصة المدفعية ذاتية الحركة "بالادين" ونظام المدفعية إم777 ومدفعين من طراز دي-30 وواحد من طراز دي-20 وراجمة "غراد" ومحطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي" ومستودع ذخيرة للراجمات".
وفي صباح اليوم الأربعاء، أفادت الدفاع الروسية أيضًا أن الطائرات الهجومية التابعة لقوات "حرس إيفانوفو" المحمولة جواً دمرت مشاة أوكرانيين وسيطرت على موقع استراتيجي شمال أرتيوموفسك.
بالإضافة إلى ذلك، في اليوم السابق، اتخذت القوات الروسية مواقع أكثر فائدة بالقرب من هذه المدينة.