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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/القوات-الروسية-تحرر-أرتيوموفسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1083586740.html
القوات الروسية تحرر أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتحرير منطقة أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T12:20+0000
2023-11-29T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة وحررت منطقة أرتيموفسكوي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتقع أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك التي حررها الجيش الروسي بالكامل في شهر مايو/ أيار من العام الحالي.بالإضافة إلى ذلك، صد الجيش الروسي خلال النهار ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية 24 الآلي، و77 الجوي، واللواء الخامس التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وأرتيموفسكوي وكليشيفكا.كما أوضحت وزارة الدفاع: "فقد خسر العدو ما يصل إلى 250 من الأفراد العسكريين وخمس دبابات و12 سيارة ومنصة المدفعية ذاتية الحركة "بالادين" ونظام المدفعية إم777 ومدفعين من طراز دي-30 وواحد من طراز دي-20 وراجمة "غراد" ومحطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي" ومستودع ذخيرة للراجمات".وفي صباح اليوم الأربعاء، أفادت الدفاع الروسية أيضًا أن الطائرات الهجومية التابعة لقوات "حرس إيفانوفو" المحمولة جواً دمرت مشاة أوكرانيين وسيطرت على موقع استراتيجي شمال أرتيوموفسك.بالإضافة إلى ذلك، في اليوم السابق، اتخذت القوات الروسية مواقع أكثر فائدة بالقرب من هذه المدينة.
https://sputnikarabic.ae/20231129/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مجمع-إنتاج-وتجميع-رادارات-عسكرية-أوكرانية-1083586037.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحرر أرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية

12:20 GMT 29.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتحرير منطقة أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة وحررت منطقة أرتيموفسكوي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتقع أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك التي حررها الجيش الروسي بالكامل في شهر مايو/ أيار من العام الحالي.
مقاتلات سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمع إنتاج وتجميع رادارات عسكرية أوكرانية
11:28 GMT
بالإضافة إلى ذلك، صد الجيش الروسي خلال النهار ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية 24 الآلي، و77 الجوي، واللواء الخامس التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي وأرتيموفسكوي وكليشيفكا.
كما أوضحت وزارة الدفاع: "فقد خسر العدو ما يصل إلى 250 من الأفراد العسكريين وخمس دبابات و12 سيارة ومنصة المدفعية ذاتية الحركة "بالادين" ونظام المدفعية إم777 ومدفعين من طراز دي-30 وواحد من طراز دي-20 وراجمة "غراد" ومحطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي" ومستودع ذخيرة للراجمات".
وفي صباح اليوم الأربعاء، أفادت الدفاع الروسية أيضًا أن الطائرات الهجومية التابعة لقوات "حرس إيفانوفو" المحمولة جواً دمرت مشاة أوكرانيين وسيطرت على موقع استراتيجي شمال أرتيوموفسك.
بالإضافة إلى ذلك، في اليوم السابق، اتخذت القوات الروسية مواقع أكثر فائدة بالقرب من هذه المدينة.
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