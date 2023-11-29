https://sputnikarabic.ae/20231129/القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1083585858.html

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان فقدت نحو 100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T11:20+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز همفي ومركبتين، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا ومركبتين".شاهد أيضا: قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا في موقع مراقبة أوكراني بعد 4 أيام من الانتظار... فيديوشاهد أيضا: أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صورشاهد أيضا: خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل

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