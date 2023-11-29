https://sputnikarabic.ae/20231129/القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1083585858.html
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان فقدت نحو 100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T11:20+0000
2023-11-29T11:20+0000
2023-11-29T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/15/1061440374_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_60a588460876a21e39ccb8201deb7fa7.jpg
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز همفي ومركبتين، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا ومركبتين".شاهد أيضا: قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا في موقع مراقبة أوكراني بعد 4 أيام من الانتظار... فيديوشاهد أيضا: أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صورشاهد أيضا: خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل
https://sputnikarabic.ae/20231129/الجيش-الروسي-يدمر-أول-دبابة-ألمانية-من-نوع--ليوبارد1-إي-5--وصلت-حديثا-لأوكرانيافيديو-1083579410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/15/1061440374_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_16754463b98cd5adfa6040cde939db23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك
11:20 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 29.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان فقدت نحو 100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".
وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز همفي ومركبتين، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا".
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بدعم من طيران الجيش، هجومين شنتهما وحدات اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا ومركبتين".