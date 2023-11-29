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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-1083585858.html
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان فقدت نحو 100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T11:20+0000
2023-11-29T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز همفي ومركبتين، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا ومركبتين".شاهد أيضا: قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا في موقع مراقبة أوكراني بعد 4 أيام من الانتظار... فيديوشاهد أيضا: أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صورشاهد أيضا: خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور كوبيانسك

11:20 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 29.11.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان فقدت نحو 100 جندي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".
وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز همفي ومركبتين، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا".
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
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08:50 GMT

وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بدعم من طيران الجيش، هجومين شنتهما وحدات اللواء الميكانيكي الحادي والعشرين واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة في القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 80 عسكريا ومركبتين".
شاهد أيضا: قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا في موقع مراقبة أوكراني بعد 4 أيام من الانتظار... فيديو
شاهد أيضا: أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صور
شاهد أيضا: خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل
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