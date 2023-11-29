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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/المقاتلات-الروسية-تدمر-مواقع-ومركبات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1083572681.html
المقاتلات الروسية تدمر مواقع ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
المقاتلات الروسية تدمر مواقع ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات الهجوم "سو-25" الروسية دمرت مواقع المركبات المتموضعة بشكل متخفي ومدرعات القوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T02:38+0000
2023-11-29T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "طواقم طائرات الهجوم سو-25 في القوات الجوية الروسية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة نفذت ضربات صاروخية جوية على الأهداف العسكرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم من طائرات كانت على ارتفاعات منخفضة. وبعد استخدام وسائل الهجوم الجوي، قامت الطواقم بتنفيذ مناورات، وأطلقت فخاخ حرارية، وعادت إلى مدرج الإقلاع.و"نتيجة للعملية العسكرية، تم تدمير المواقع المتموضعة بشكل متخفي والتقنيات المدرعة للقوات الأوكرانية"، بحسب البيان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231128/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-في-أرتيوموفسك--عاجل--1083552233.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

المقاتلات الروسية تدمر مواقع ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك

02:38 GMT 29.11.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات الهجوم "سو-25" الروسية دمرت مواقع المركبات المتموضعة بشكل متخفي ومدرعات القوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقالت الوزارة في بيان: "طواقم طائرات الهجوم سو-25 في القوات الجوية الروسية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة نفذت ضربات صاروخية جوية على الأهداف العسكرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في أرتيوموفسك
أمس, 11:32 GMT
وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم من طائرات كانت على ارتفاعات منخفضة. وبعد استخدام وسائل الهجوم الجوي، قامت الطواقم بتنفيذ مناورات، وأطلقت فخاخ حرارية، وعادت إلى مدرج الإقلاع.
و"نتيجة للعملية العسكرية، تم تدمير المواقع المتموضعة بشكل متخفي والتقنيات المدرعة للقوات الأوكرانية"، بحسب البيان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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