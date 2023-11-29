https://sputnikarabic.ae/20231129/المقاتلات-الروسية-تدمر-مواقع-ومركبات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1083572681.html
المقاتلات الروسية تدمر مواقع ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
المقاتلات الروسية تدمر مواقع ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات الهجوم "سو-25" الروسية دمرت مواقع المركبات المتموضعة بشكل متخفي ومدرعات القوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T02:38+0000
2023-11-29T02:38+0000
2023-11-29T02:38+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "طواقم طائرات الهجوم سو-25 في القوات الجوية الروسية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة نفذت ضربات صاروخية جوية على الأهداف العسكرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم من طائرات كانت على ارتفاعات منخفضة. وبعد استخدام وسائل الهجوم الجوي، قامت الطواقم بتنفيذ مناورات، وأطلقت فخاخ حرارية، وعادت إلى مدرج الإقلاع.و"نتيجة للعملية العسكرية، تم تدمير المواقع المتموضعة بشكل متخفي والتقنيات المدرعة للقوات الأوكرانية"، بحسب البيان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231128/القوات-الروسية-تسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-عملياتية-في-أرتيوموفسك--عاجل--1083552233.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
المقاتلات الروسية تدمر مواقع ومركبات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طائرات الهجوم "سو-25" الروسية دمرت مواقع المركبات المتموضعة بشكل متخفي ومدرعات القوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقالت الوزارة في بيان: "طواقم طائرات الهجوم سو-25 في القوات الجوية الروسية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة نفذت ضربات صاروخية جوية على الأهداف العسكرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".
وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم من طائرات كانت على ارتفاعات منخفضة. وبعد استخدام وسائل الهجوم الجوي، قامت الطواقم بتنفيذ مناورات، وأطلقت فخاخ حرارية، وعادت إلى مدرج الإقلاع.
و"نتيجة للعملية العسكرية، تم تدمير المواقع المتموضعة بشكل متخفي والتقنيات المدرعة للقوات الأوكرانية"، بحسب البيان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.