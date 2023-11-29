https://sputnikarabic.ae/20231129/تحطم-طائرة-أوسبري-عسكرية-أمريكية-قرب-اليابان-ومقتل-8-جنود---1083576025.html
تحطم "أوسبري" عسكرية أمريكية قرب اليابان... طائرة أثارت جدلا بسبب حوادثها
تحطم "أوسبري" عسكرية أمريكية قرب اليابان... طائرة أثارت جدلا بسبب حوادثها
قتل 8 عسكريين إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" قرب مقاطعة كاغوشيما اليابانية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:27+0000
2023-11-29T07:27+0000
2023-11-29T08:02+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
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وقالت وكالة "كيودو" اليابانية، إن طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" (V-22 Osprey) سقطت في البحر بالقرب من مقاطعة كاغوشيما اليابانية، وعلى متنها ثمانية أشخاص.وبدروه، قال خفر السواحل الياباني إن طائرة عسكرية من طراز (V-22 Osprey) تحطمت في المحيط غرب اليابان اليوم الأربعاء وعلى متنها ثمانية أشخاص.ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم القوات الأمريكية في المنطقة إنهم ما زالوا يجمعون معلومات حول الحادث.أوسبري في-22"... حوادث سابقة مثيرة للجدلسجلت طائرة "أوسبري في-22" عددا من حوادث التحطم الغربية، حيث تحطمت أحدى هذه الطائرات الأمريكية في أغسطس، قبالة سواحل شمال أستراليا، أثناء نقل القوات خلال مناورة عسكرية روتينية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية.ويتم تشغيل الطائرة المزودة بشفرتي مروحية التي يمكنها الطيران مثل الحوامة والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، من قبل مشاة البحرية الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية.وأثار نشر الطائرة في اليابان جدلا، حيث قال النقاد إن الطائرة الهجينة عرضة للحوادث، فيما تؤكد واشنطن أنها آمنة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, البنتاغون الأمريكي
العالم, البنتاغون الأمريكي
تحطم "أوسبري" عسكرية أمريكية قرب اليابان... طائرة أثارت جدلا بسبب حوادثها
07:27 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 29.11.2023)
قتل 8 عسكريين إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" قرب مقاطعة كاغوشيما اليابانية.
وقالت وكالة "كيودو" اليابانية، إن طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" (V-22 Osprey) سقطت في البحر بالقرب من مقاطعة كاغوشيما اليابانية، وعلى متنها ثمانية أشخاص.
ونقلت الوكالة عن جهاز الأمن البحري الياباني، أن "الحادث [سقوط الطائرة أوسبري] وقع بالقرب من جزيرة ياكوشيما، وأن الطائرة تابعة للجيش الأمريكي. ولم يذكر تفاصيل أخرى بعد".
وبدروه، قال خفر السواحل الياباني إن طائرة عسكرية من طراز (V-22 Osprey) تحطمت في المحيط غرب اليابان اليوم الأربعاء وعلى متنها ثمانية أشخاص.
وأشار المتحدث باسم خفر السواحل إلى أنه "ليس لديه مزيد من التفاصيل حول الحادث الذي وقع بالقرب من جزيرة ياكوشيما اليابانية، بما في ذلك وضع من كانوا على متن الطائرة".
ومن جهة أخرى، قال متحدث باسم القوات الأمريكية في المنطقة إنهم ما زالوا يجمعون معلومات حول الحادث.
وقع الحادث حوالي الساعة 2:47 مساء بالتوقيت المحلي، وبحسب قناة "إم بي سي" اليابانية فإن شهود عيان قالوا إن المحرك الأيسر للطائرة اشتعلت فيه النيران خلال سقوطها نحو البحر.
أوسبري في-22"... حوادث سابقة مثيرة للجدل
سجلت طائرة "أوسبري في-22" عددا من حوادث التحطم الغربية، حيث تحطمت أحدى هذه الطائرات الأمريكية في أغسطس، قبالة سواحل شمال أستراليا، أثناء نقل القوات خلال مناورة عسكرية روتينية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية.
وتحطمت طائرة أخرى في المحيط قبالة جزيرة أوكيناوا الواقعة جنوب اليابان في ديسمبر عام 2016، مما دفع أمريكا إلى وقف تحليق الطائرة بشكل مؤقت.
ويتم تشغيل الطائرة المزودة بشفرتي مروحية التي يمكنها الطيران مثل الحوامة والطائرات ذات الأجنحة الثابتة، من قبل مشاة البحرية الأمريكية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية.
وأثار نشر الطائرة في اليابان جدلا، حيث قال النقاد إن الطائرة الهجينة عرضة للحوادث، فيما تؤكد واشنطن أنها آمنة.