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https://sputnikarabic.ae/20231129/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-تمديد-الهدنة-في-غزة-واستمرار-تبادل-الأسرى-فيديو-وصور-1083571673.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الإثنين الماضي، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T06:10+0000
2023-11-29T06:10+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
الفلسطينيون الذين لجأوا إلى ملاجئ مؤقتة يعودون إلى منازلهم في شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة خلال الساعات الأولى من هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور

06:10 GMT 29.11.2023
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الإثنين الماضي، عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بوساطة مصرية قطرية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وجاء في بيان الحركة: "تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".
وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد التهدئة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لمدة يومين.
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