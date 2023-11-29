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https://sputnikarabic.ae/20231129/جدل-بسبب-تهرب-الدوسري-وأمير-سعودي-يطالب-بفتح-تحقيق-1083579225.html
جدل بسبب "تهرب" الدوسري... وأمير سعودي يطالب بفتح تحقيق
جدل بسبب "تهرب" الدوسري... وأمير سعودي يطالب بفتح تحقيق
علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على اتهام بعض من الجماهير سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بتفضيله مصلحة فريقه على حساب منتخب بلاده. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T08:43+0000
2023-11-29T08:43+0000
مجتمع
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وكتب الأمير السعودي على حسابه على صفحته على "إكس": "يدعي الإصابة للهروب من مشاركة المنتخب الوطني لكي يشارك مع ناديه بجاهزية تامة بهذا هو يجعل مصلحة ناديه فوق مصلحة منتخب بلاده".وأضاف الأمير: "هذا ما يتهم به البعض صراحة أو تلميحًا سالم الدوسري وهذا اتهام خطير وتشكيك بوطنية اللاعب .. وعليه ينبغي على الاتحاد السعودي التحقيق في الأمر فإن ثبت صحة هذا الإتهام يجب ايقاع أقصى عقوبة على اللاعب تليق بهذا الإتهام الخطير".وتابع: "وإذا ثبت عدم صحة هذا وأن هذا افتراء وتجني على اللاعب يجب وضع حد لمن يفتري ويدخل في الذمم ويشكك في وطنية لاعبي المنتخب.. أقل واجب للاتحاد السعودي حماية لاعبيه ووضع حد لهذه المهازل".وكان المنتخب السعودي قد أعلن عن معاناة الدوسري من الإصابة والسماح له بمغادرة صفوف الفريق، مما تسبب في غيابه عن مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أمام باكستان والأردن.وعاد سالم الدوسري للمستطيل الأخضر من خلال مواجهة نادي الهلال ومنافسه نافباخور الأوزبكي، الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وأحرز خلالها هدفاً واحداً.
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جدل بسبب "تهرب" الدوسري... وأمير سعودي يطالب بفتح تحقيق

08:43 GMT 29.11.2023
© AFP 2023 / Toshifumi KITAMURAتدريبات نادي الهلال السعودي
تدريبات نادي الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / Toshifumi KITAMURA
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علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على اتهام بعض من الجماهير سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، بتفضيله مصلحة فريقه على حساب منتخب بلاده.
وكتب الأمير السعودي على حسابه على صفحته على "إكس": "يدعي الإصابة للهروب من مشاركة المنتخب الوطني لكي يشارك مع ناديه بجاهزية تامة بهذا هو يجعل مصلحة ناديه فوق مصلحة منتخب بلاده".
وأضاف الأمير: "هذا ما يتهم به البعض صراحة أو تلميحًا سالم الدوسري وهذا اتهام خطير وتشكيك بوطنية اللاعب .. وعليه ينبغي على الاتحاد السعودي التحقيق في الأمر فإن ثبت صحة هذا الإتهام يجب ايقاع أقصى عقوبة على اللاعب تليق بهذا الإتهام الخطير".
وتابع: "وإذا ثبت عدم صحة هذا وأن هذا افتراء وتجني على اللاعب يجب وضع حد لمن يفتري ويدخل في الذمم ويشكك في وطنية لاعبي المنتخب.. أقل واجب للاتحاد السعودي حماية لاعبيه ووضع حد لهذه المهازل".
وكان المنتخب السعودي قد أعلن عن معاناة الدوسري من الإصابة والسماح له بمغادرة صفوف الفريق، مما تسبب في غيابه عن مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، أمام باكستان والأردن.
وعاد سالم الدوسري للمستطيل الأخضر من خلال مواجهة نادي الهلال ومنافسه نافباخور الأوزبكي، الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وأحرز خلالها هدفاً واحداً.
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