https://sputnikarabic.ae/20231129/حفيد-مانديلا-يطالب-المجتمع-الدولي-باتخاذ-خطوات-واضحة-لدعم-النضال-الفلسطيني-من-أجل-التحرير-1083600612.html

حفيد مانديلا يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات واضحة لدعم النضال الفلسطيني

حفيد مانديلا يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات واضحة لدعم النضال الفلسطيني

دعا، ماندلا مانديلا، حفيد زعيم جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا، إلى ضم أصوات جميع المؤيدين لفلسطين لاتخاذ إجراءات بناءة لدعم النضال الفلسطيني من أجل... 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T14:43+0000

2023-11-29T14:43+0000

2023-11-29T15:04+0000

العالم

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

طوفان الأقصى

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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "على حركة التضامن الدولية أن تعي ضرورة اتخاذ إجراءات وألا يتم الاكتفاء بمجرد الخطابات، ونحتاج إلى خطوات واضحة لدعم النضال الفلسطيني من أجل التحرير".وأكد أن "جميع الذين يقفون خلف الفلسطينيين يجب أن يضموا أصواتهم ويتخذوا إجراءات بناءة من خلال الاحتجاجات والمسيرات من أجل التحرير، وممارسة الضغط على حكوماتهم للعمل ضد دولة الفصل العنصري الصهيونية الأكثر وحشية وقمعا"، بحسب قوله.وأضاف مانديلا أن "الشعب الفلسطيني عاش وعانى من نفاق المجتمع الغربي.. وسنواصل رفع أصواتنا ونؤكد طرد المنافقين، ومن خلال المجتمع المدني سنحشد وسنضمن أن نمارس الضغط بشكل مستمر لضمان أن تسود البوصلة الأخلاقية".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231129/اليوم-الدولي-للتضامن-مع-الشعب-الفلسطيني-كيف-ظهرت-ملامح-الدعم-في-العالم-1083589763.html

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العالم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, طوفان الأقصى