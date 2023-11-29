https://sputnikarabic.ae/20231129/حفيد-مانديلا-يطالب-المجتمع-الدولي-باتخاذ-خطوات-واضحة-لدعم-النضال-الفلسطيني-من-أجل-التحرير-1083600612.html
حفيد مانديلا يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات واضحة لدعم النضال الفلسطيني
حفيد مانديلا يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات واضحة لدعم النضال الفلسطيني
دعا، ماندلا مانديلا، حفيد زعيم جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا، إلى ضم أصوات جميع المؤيدين لفلسطين لاتخاذ إجراءات بناءة لدعم النضال الفلسطيني من أجل... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T14:43+0000
2023-11-29T14:43+0000
2023-11-29T15:04+0000
العالم
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
طوفان الأقصى
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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "على حركة التضامن الدولية أن تعي ضرورة اتخاذ إجراءات وألا يتم الاكتفاء بمجرد الخطابات، ونحتاج إلى خطوات واضحة لدعم النضال الفلسطيني من أجل التحرير".وأكد أن "جميع الذين يقفون خلف الفلسطينيين يجب أن يضموا أصواتهم ويتخذوا إجراءات بناءة من خلال الاحتجاجات والمسيرات من أجل التحرير، وممارسة الضغط على حكوماتهم للعمل ضد دولة الفصل العنصري الصهيونية الأكثر وحشية وقمعا"، بحسب قوله.وأضاف مانديلا أن "الشعب الفلسطيني عاش وعانى من نفاق المجتمع الغربي.. وسنواصل رفع أصواتنا ونؤكد طرد المنافقين، ومن خلال المجتمع المدني سنحشد وسنضمن أن نمارس الضغط بشكل مستمر لضمان أن تسود البوصلة الأخلاقية".ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231129/اليوم-الدولي-للتضامن-مع-الشعب-الفلسطيني-كيف-ظهرت-ملامح-الدعم-في-العالم-1083589763.html
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العالم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, طوفان الأقصى
العالم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, طوفان الأقصى
حفيد مانديلا يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات واضحة لدعم النضال الفلسطيني
14:43 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 15:04 GMT 29.11.2023)
دعا، ماندلا مانديلا، حفيد زعيم جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون مانديلا، إلى ضم أصوات جميع المؤيدين لفلسطين لاتخاذ إجراءات بناءة لدعم النضال الفلسطيني من أجل التحرير وممارسة الضغط على حكومات بلادهم للعمل ضد "دولة الفصل العنصري" إسرائيل، بحسب قوله.
وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "على حركة التضامن الدولية أن تعي ضرورة اتخاذ إجراءات وألا يتم الاكتفاء بمجرد الخطابات، ونحتاج إلى خطوات واضحة لدعم النضال الفلسطيني من أجل التحرير".
وأكد أن "جميع الذين يقفون خلف الفلسطينيين يجب أن يضموا أصواتهم ويتخذوا إجراءات بناءة من خلال الاحتجاجات والمسيرات من أجل التحرير، وممارسة الضغط على حكوماتهم للعمل ضد دولة الفصل العنصري الصهيونية الأكثر وحشية وقمعا"، بحسب قوله.
ووصف الاختلاف في ردة فعل المجتمع الغربي ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية في غزة، بأنه "نفاق عالمي، والشعوب الأفريقية اعتادته بشكل عام".
وأضاف مانديلا أن "الشعب الفلسطيني عاش وعانى من نفاق المجتمع الغربي.. وسنواصل رفع أصواتنا ونؤكد طرد المنافقين، ومن خلال المجتمع المدني سنحشد وسنضمن أن نمارس الضغط بشكل مستمر لضمان أن تسود البوصلة الأخلاقية".
ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة "حماس" الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها ليومين إضافيين.
وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل أسير إسرائيلي، كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات من الوقود وأسطوانات الغاز لجميع مناطق قطاع غزة.
ويعد الاتفاق أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ بدء التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، حينما أعلنت الحركة، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.