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https://sputnikarabic.ae/20231129/خروج-أرخانغيلسك-لأول-مرة-إلى-الماء-بعد-8-سنوات-من-العمل--1083575681.html
خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل
خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل
يتم اليوم، إجراء عرض خاص لأول مرة في مصنع "سيفماش" في سيفيرودفينسك، حيث سيتم إطلاق الغواصة النووية متعددة الوظائف كا-564 "أرخانغلسك". 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:30+0000
2023-11-29T08:16+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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بدأ تطوير "أرخانغلسك" في 19 آذار/ مارس 2015 - في يوم الغواصة - وتم بناؤها وفقًا للمشروع 885 "ياسين-إم" التابع لمكتب الهندسة البحرية في سان بطرسبورغ "مالاخيت"، مثل سابقتيها - غواصات الجيل الرابع "نوفوسيبيرسك" و"كراسنويارسك".البيانات عن الغواصة الجديدة محدودة في المصادر المفتوحة: يوجد فيها مفاعل واحد يبرد بالماء ولها بنية خاصة لبدن متين وخفيف الوزن ويوجد أحدث نظام سونار في مقدمة الغواصة النووية، وتم إزالة أنابيب الطوربيد من مكانها التقليدي ووضعها على الجانبين الأيسر والأيمن. والسلاح الرئيسي هو صواريخ كروز عالية الدقة في ثمانية صوامع رأسية في الجزء الأوسط من الغواصة.عمق التشغيل للغواصات من هذه السلسلة هو 500-520 مترًا، والحد الأقصى للعمق هو 600 متر. ويمكنها العمل بشكل مستقل لمدة تصل إلى 100 يوم. يبلغ عدد الطاقم ما يزيد قليلاً عن 60 شخصًا، والغالبية العظمى من الضباط وضباط البحرية الذين يخدمون بموجب عقد، وفقا لصحيفة "روسكوي أروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20231128/البحرية-الروسية-تتسلم-غواصة-ماجايسك-1083543018.html
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رصد عسكري, سلاح روسيا
رصد عسكري, سلاح روسيا

خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل

07:30 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 08:16 GMT 29.11.2023)
© Photo / Sevmashغواصة روسية من نوع "ياسين"
غواصة روسية من نوع ياسين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Photo / Sevmash
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يتم اليوم، إجراء عرض خاص لأول مرة في مصنع "سيفماش" في سيفيرودفينسك، حيث سيتم إطلاق الغواصة النووية متعددة الوظائف كا-564 "أرخانغلسك".
بدأ تطوير "أرخانغلسك" في 19 آذار/ مارس 2015 - في يوم الغواصة - وتم بناؤها وفقًا للمشروع 885 "ياسين-إم" التابع لمكتب الهندسة البحرية في سان بطرسبورغ "مالاخيت"، مثل سابقتيها - غواصات الجيل الرابع "نوفوسيبيرسك" و"كراسنويارسك".

تم تجميع الهيكل في وحدة واحدة ومليئة بالمعدات الأكثر تعقيدًا (أكثر من 400 مورد من جميع أنحاء روسيا)، خلال تلك السنوات الثماني (تقريبًا)، في ورش وعلى الممر الرئيسي لـ "سيفماش". وسيتم اليوم الاحتفال بإطلاق الغواصة.

غواصة روسية أكولا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2023
البحرية الروسية تتسلم غواصة "ماجايسك"
أمس, 08:41 GMT

وقال المدير العام لشركة "سيفماش"، ميخائيل بودنيشينكو: "إن إطلاق غواصة جديدة من الممر هو نتيجة التفاعل والعمل الجماعي لمؤسسات الشركة المتحدة لبناء السفن "سيفماش" ومكتب تصميم "ملاخيت"، والمصنعين والموردين للمعدات والمنظمات العسكرية والمقاولين. إطلاق الغواصة إلى الماء، يعني أن جميع العمليات على الممر قد اكتملت، وتم إجراء الاختبارات الهيدروليكية للغواصة في الورشة. وبعد إطلاقها سيتم نقلها إلى رصيف التجهيز".

© Sputnikغواصة "أوليانوفسك"
غواصة أوليانوفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
غواصة "أوليانوفسك"
© Sputnik
البيانات عن الغواصة الجديدة محدودة في المصادر المفتوحة: يوجد فيها مفاعل واحد يبرد بالماء ولها بنية خاصة لبدن متين وخفيف الوزن ويوجد أحدث نظام سونار في مقدمة الغواصة النووية، وتم إزالة أنابيب الطوربيد من مكانها التقليدي ووضعها على الجانبين الأيسر والأيمن. والسلاح الرئيسي هو صواريخ كروز عالية الدقة في ثمانية صوامع رأسية في الجزء الأوسط من الغواصة.
عمق التشغيل للغواصات من هذه السلسلة هو 500-520 مترًا، والحد الأقصى للعمق هو 600 متر. ويمكنها العمل بشكل مستقل لمدة تصل إلى 100 يوم. يبلغ عدد الطاقم ما يزيد قليلاً عن 60 شخصًا، والغالبية العظمى من الضباط وضباط البحرية الذين يخدمون بموجب عقد، وفقا لصحيفة "روسكوي أروجيه".
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