https://sputnikarabic.ae/20231129/دراسة-تكشف-عن-ضرر-دماغي-خطير-تسببه-قهوة-الصباح-اليومية--1083579656.html

دراسة تكشف عن ضرر دماغي خطير تسببه قهوة الصباح اليومية

دراسة تكشف عن ضرر دماغي خطير تسببه قهوة الصباح اليومية

يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من الكافيين كل يوم إلى كبح قدرة الدماغ على تجديد أسلاكه، وفقًا لتحليل دراستين مثيرتين للاهتمام. 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T09:19+0000

2023-11-29T09:19+0000

2023-11-29T09:19+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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قام باحثون من مركز أبحاث التعديل العصبي في مستشفى بتلر في بروفيدنس، رود آيلاند، بتحليل إشارات الدماغ المرتبطة بالتعلم وحفظ الذكريات لدى 20 فردًا، وكشفوا عن تفاصيل مفاجئة تتحدى الافتراضات القائلة بأن الكافيين يخفف من مرونة تعاطي الدماغ مع البيانات التي يتلقاها، وذلك في دراسة تم نشرهاعلى موقع "ساينس أليرت".بفضل قدرته على منع الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعدنا على الشعور بالنعاس في الوقت المناسب، يتمتع الكافيين بسمعة طيبة في منحنا دفعة من اليقظة، على حسب رأي الدراسة.خضعت مجموعة مؤلفة من 16 شخصًا كانوا يشربون ما بين مشروب واحد إلى خمسة مشروبات تحتوي على الكافيين يوميًا، وأربعة أشخاص لم يتناولوا الكافيين إلا بالكاد، للدراسة وذلك من أجل مقارنة عملية تحفيز الدماغ المصممة من أجل الاستعداد للتعلم في الدماغ، والتي تسمى "التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة".وفقا للباحثين، فإن التحفيز المنتظم من الكافيين قد يسبب تأثيرا مضادا في الدماغ، وهو ما قد يفسر انخفاض مستويات مرونة الدماغ.وكتب الباحثون: "إن الفهم الأفضل لكيفية تغيير الكافيين للآلية الأساسية للتعلم والذاكرة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للكافيين على الصحة العقلية والجسدية، يستحق المزيد من الاهتمام".

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