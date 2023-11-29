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روسيا تحذر من خطر حدوث جولة عنف جديدة في قطاع غزة
روسيا تحذر من خطر حدوث جولة عنف جديدة في قطاع غزة
صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن خطر حدوث جولة جديدة من العنف في غزة، كبير. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T18:41+0000
2023-11-29T18:48+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
روسيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
العالم
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وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هناك خطر كبير من أنه في غياب قرار واضح يمكن التحقق منه من مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، فإن هذه المهلة القصيرة ستعقبها جولة جديدة من العنف، وسيموت أهالي غزة الذين تلقوا المساعدات، في القصف الجديد الذي سيتعرضون له".وشدد نيبينزيا على أن تصريحات القيادة الإسرائيلية حول نية مواصلة تطهير القطاع تشير إلى احتمال كبير لمثل هذا التطور للأحداث.في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، توصلت إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بوساطة قطر، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث اتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين. وبدأ سريان الهدنة التي استمرت لأربعة أيام، في 24 نوفمبر الجاري الساعة 07.00 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت موسكو) وتم تمديدها لمدة يومين آخرين، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, العالم
العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, العالم

روسيا تحذر من خطر حدوث جولة عنف جديدة في قطاع غزة

18:41 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 18:48 GMT 29.11.2023)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Нэнси Сисель
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صرح الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، بأن خطر حدوث جولة جديدة من العنف في غزة، كبير.
وأوضح نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هناك خطر كبير من أنه في غياب قرار واضح يمكن التحقق منه من مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، فإن هذه المهلة القصيرة ستعقبها جولة جديدة من العنف، وسيموت أهالي غزة الذين تلقوا المساعدات، في القصف الجديد الذي سيتعرضون له".
وشدد نيبينزيا على أن تصريحات القيادة الإسرائيلية حول نية مواصلة تطهير القطاع تشير إلى احتمال كبير لمثل هذا التطور للأحداث.

وأضاف نيبينزيا أنه على الرغم من أن دول المنطقة تمكنت من تحقيق هدنة إنسانية وتبادل للرهائن، إلا أن هذا لا علاقة له بقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن هذا يعني أن الاتفاقية الحالية ليست مستدامة وشاملة.

تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
18:11 GMT
وأكد نيبينزيا على أن "هناك وصفة واحدة فقط، اعتماد تدابير حاسمة من قبل مجلس الأمن في هذا الصدد".
في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، توصلت إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، بوساطة قطر، إلى أول اتفاق واسع النطاق منذ تصاعد الصراع، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث اتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية لمدة أربعة أيام لتبادل عشرات الرهائن والأسرى المحتجزين.
وبدأ سريان الهدنة التي استمرت لأربعة أيام، في 24 نوفمبر الجاري الساعة 07.00 بالتوقيت المحلي (08.00 بتوقيت موسكو) وتم تمديدها لمدة يومين آخرين، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء.
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