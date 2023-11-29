https://sputnikarabic.ae/20231129/سياسي-فرنسي-الدولة-العميقة-تريد-التخلص-من-زيلينسكي-1083575526.html
سياسي فرنسي: "الدولة العميقة" تريد التخلص من زيلينسكي
سياسي فرنسي: "الدولة العميقة" تريد التخلص من زيلينسكي
أشار زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بات يزعج حلف الناتو. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:22+0000
2023-11-29T07:22+0000
2023-11-29T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بحسب السياسي، فإن الانتقادات السياسية والإعلامية بدأت تنهال على الرئيس الاوكراني في بلاده، والذي بدأ بعمليات إقالة بمختلف الاتجاهات حفاظا على منصبه.وللتأكيد على منشوره، تحدث فيليبو عن مقال نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث ذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان وضع زيلينسكي في مثل هذه الظروف التي تجعله هو نفسه يرغب في التفاوض مع روسيا.ودعى فيليبو بلاده أن لا تكون آخر من ينهي المواجهة مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231129/أول-مؤشر-حقيقي-لحدوث-انشقاق-عميق-بين-الرئاسة-الأوكرانية-والجيش-1083574546.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
سياسي فرنسي: "الدولة العميقة" تريد التخلص من زيلينسكي
أشار زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بات يزعج حلف الناتو.
بحسب السياسي، فإن الانتقادات السياسية والإعلامية بدأت تنهال على الرئيس الاوكراني في بلاده، والذي بدأ بعمليات إقالة بمختلف الاتجاهات حفاظا على منصبه.
ونشر فيليبو، على صفحته الخاصة في منصة "إكس": "الآن وبعد أن أصبح زيلينسكي غير مفيد ويزعج الناتو بعناده، تريد "الدولة العميقة" التخلص منه".
وللتأكيد على منشوره، تحدث فيليبو عن مقال نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث ذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان وضع زيلينسكي في مثل هذه الظروف التي تجعله هو نفسه يرغب في التفاوض مع روسيا.
ودعى فيليبو بلاده أن لا تكون آخر من ينهي المواجهة مع روسيا.