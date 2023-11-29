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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/سياسي-فرنسي-الدولة-العميقة-تريد-التخلص-من-زيلينسكي-1083575526.html
سياسي فرنسي: "الدولة العميقة" تريد التخلص من زيلينسكي
سياسي فرنسي: "الدولة العميقة" تريد التخلص من زيلينسكي
أشار زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بات يزعج حلف الناتو. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:22+0000
2023-11-29T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بحسب السياسي، فإن الانتقادات السياسية والإعلامية بدأت تنهال على الرئيس الاوكراني في بلاده، والذي بدأ بعمليات إقالة بمختلف الاتجاهات حفاظا على منصبه.وللتأكيد على منشوره، تحدث فيليبو عن مقال نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث ذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان وضع زيلينسكي في مثل هذه الظروف التي تجعله هو نفسه يرغب في التفاوض مع روسيا.ودعى فيليبو بلاده أن لا تكون آخر من ينهي المواجهة مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231129/أول-مؤشر-حقيقي-لحدوث-انشقاق-عميق-بين-الرئاسة-الأوكرانية-والجيش-1083574546.html
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أخبار فرنسا , العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا , العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

سياسي فرنسي: "الدولة العميقة" تريد التخلص من زيلينسكي

07:22 GMT 29.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أشار زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بات يزعج حلف الناتو.
بحسب السياسي، فإن الانتقادات السياسية والإعلامية بدأت تنهال على الرئيس الاوكراني في بلاده، والذي بدأ بعمليات إقالة بمختلف الاتجاهات حفاظا على منصبه.

ونشر فيليبو، على صفحته الخاصة في منصة "إكس": "الآن وبعد أن أصبح زيلينسكي غير مفيد ويزعج الناتو بعناده، تريد "الدولة العميقة" التخلص منه".

وللتأكيد على منشوره، تحدث فيليبو عن مقال نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، حيث ذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا تريدان وضع زيلينسكي في مثل هذه الظروف التي تجعله هو نفسه يرغب في التفاوض مع روسيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
أول مؤشر حقيقي لحدوث "انشقاق عميق" بين الرئاسة الأوكرانية والجيش
06:27 GMT
ودعى فيليبو بلاده أن لا تكون آخر من ينهي المواجهة مع روسيا.
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