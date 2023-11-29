عربي
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مجمع-إنتاج-وتجميع-رادارات-عسكرية-أوكرانية-1083586037.html
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمع إنتاج وتجميع رادارات عسكرية أوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمع إنتاج وتجميع رادارات عسكرية أوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت ورشة تجميع أوكرانية لإنتاج وإصلاح الرادار ومحطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T11:28+0000
2023-11-29T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063310086_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_5c32372fec6411f7ce171eb90abe17c7.jpg
وأواضحت الدفاع في بيانها: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار دمرت ورشة التجميع لإنتاج وإصلاح محطات الرادار ومحطات الرادار ف-18 ونظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300 ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران، وكذلك القوى العاملة والمعدات في 107 مناطق".وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "همفي" ومركبتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا"".شاهد أيضا: قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا في موقع مراقبة أوكراني بعد 4 أيام من الانتظار... فيديوشاهد أيضا: أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صورشاهد أيضا: خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل
https://sputnikarabic.ae/20231129/الدفاعات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-و38-مسيرة--عاجل-1083585774.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063310086_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_01ee4b6c69a18bbae03569af35f9a40d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمع إنتاج وتجميع رادارات عسكرية أوكرانية

11:28 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 29.11.2023)
© Sputnik . Александр Вильф / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-57"
مقاتلات سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Александр Вильф
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت ورشة تجميع أوكرانية لإنتاج وإصلاح الرادار ومحطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"بي-18" ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران.
وأواضحت الدفاع في بيانها: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار دمرت ورشة التجميع لإنتاج وإصلاح محطات الرادار ومحطات الرادار ف-18 ونظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300 ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران، وكذلك القوى العاملة والمعدات في 107 مناطق".

وأضافت الدفاع في بيانها، بأن القوات الأوكرانية في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان فقدت نحو 100 جندي خلال الـ24 الساعة الماضية.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط "سو-25" أوكرانية و38 مسيرة
11:18 GMT
وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "همفي" ومركبتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا"".
شاهد أيضا: قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا في موقع مراقبة أوكراني بعد 4 أيام من الانتظار... فيديو
شاهد أيضا: أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صور
شاهد أيضا: خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMTПалестинцы возвращаются в свои дома в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в первые часы четырехдневного перемирия в боях между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала