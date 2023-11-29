https://sputnikarabic.ae/20231129/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مجمع-إنتاج-وتجميع-رادارات-عسكرية-أوكرانية-1083586037.html
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمع إنتاج وتجميع رادارات عسكرية أوكرانية
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمع إنتاج وتجميع رادارات عسكرية أوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت ورشة تجميع أوكرانية لإنتاج وإصلاح الرادار ومحطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T11:28+0000
2023-11-29T11:28+0000
2023-11-29T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأواضحت الدفاع في بيانها: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار دمرت ورشة التجميع لإنتاج وإصلاح محطات الرادار ومحطات الرادار ف-18 ونظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300 ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران، وكذلك القوى العاملة والمعدات في 107 مناطق".وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "همفي" ومركبتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا"".شاهد أيضا: قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا في موقع مراقبة أوكراني بعد 4 أيام من الانتظار... فيديوشاهد أيضا: أنظمة روسية تسبب حالة "عمى" لقمر تجسس غربي حاول تصوير القرم... صورشاهد أيضا: خروج "أرخانغيلسك" لأول مرة إلى الماء بعد 8 سنوات من العمل
https://sputnikarabic.ae/20231129/الدفاعات-الروسية-تسقط-سو-25-أوكرانية-و38-مسيرة--عاجل-1083585774.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
طائرات تكتيكية روسية تدمر مجمع إنتاج وتجميع رادارات عسكرية أوكرانية
11:28 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 12:09 GMT 29.11.2023)
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت ورشة تجميع أوكرانية لإنتاج وإصلاح الرادار ومحطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"بي-18" ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران.
وأواضحت الدفاع في بيانها: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات دون طيار وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال النهار دمرت ورشة التجميع لإنتاج وإصلاح محطات الرادار ومحطات الرادار ف-18 ونظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300 ومستودعات الوقود وأسلحة الطيران، وكذلك القوى العاملة والمعدات في 107 مناطق".
وأضافت الدفاع في بيانها، بأن القوات الأوكرانية في اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان فقدت نحو 100 جندي خلال الـ24 الساعة الماضية.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، هجوماً للوحدات الهجومية من لواء المشاة الآلي رقم 57 للعدو في منطقة ليمان، في مقاطعة خاركوف".
وقالت الوزارة إن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 20 عسكريا وعربتي مشاة قتالية
وعربتين قتاليتين مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "همفي" ومركبتين بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا"".