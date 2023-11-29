https://sputnikarabic.ae/20231129/عامل-غاضب-يطارد-زملاءه-بجرافة-في-الشوارع-ويتسبب-بـكارثة-فيديو--1083575191.html
عامل غاضب يطارد زملاءه بجرافة في الشوارع ويتسبب بـ"كارثة"... فيديو
عامل غاضب يطارد زملاءه بجرافة في الشوارع ويتسبب بـ"كارثة"... فيديو
سجلت عدسات الكاميرات مشهدًا مخيفًا للحظات غضب أصابت أحد العمال، حيث قاد الأخير جرافة (حفار) بعد شجار مع العمال وطاردهم في شوارع موقع البناء في مشهد غريب. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:50+0000
2023-11-29T07:50+0000
2023-11-29T07:50+0000
مجتمع
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وأشارت المصادر التركية إلى أن هذه المشاهد سجلت في منطقة كوناك في مدينة إزمير، طارد سائق الجرافة العمال حتى الموت، أثناء الشجار الذي اندلع بين العمال بعد خلاف حول تحميل المواد.وأشارت المصادر إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.شاهد أيضا: طفل يسرق "رافعة شوكية" ومطاردة "حامية الوطيس" من قبل الشرطة... فيديوشاهد أيضا: ذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
عامل غاضب يطارد زملاءه بجرافة في الشوارع ويتسبب بـ"كارثة"... فيديو
سجلت عدسات الكاميرات مشهدًا مخيفًا للحظات غضب أصابت أحد العمال، حيث قاد الأخير جرافة (حفار) بعد شجار مع العمال وطاردهم في شوارع موقع البناء في مشهد غريب.
وأشارت المصادر التركية إلى أن هذه المشاهد سجلت في منطقة كوناك في مدينة إزمير، طارد سائق الجرافة العمال حتى الموت، أثناء الشجار الذي اندلع بين العمال بعد خلاف حول تحميل المواد.
وتحول النقاش فجأة إلى شجار، حيث استقل عامل الجرافة، وقادها في مطاردة درامية لا تحدث سوى في الأفلام.
وطارد السائق العمال في شوارع المنشأة وصدم الأبواب ودمرها وكسر الحواجز في مشهد غريب.
وأشارت المصادر إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.