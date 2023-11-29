عربي
أمير الكويت يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231129/عامل-غاضب-يطارد-زملاءه-بجرافة-في-الشوارع-ويتسبب-بـكارثة-فيديو--1083575191.html
عامل غاضب يطارد زملاءه بجرافة في الشوارع ويتسبب بـ"كارثة"... فيديو
عامل غاضب يطارد زملاءه بجرافة في الشوارع ويتسبب بـ"كارثة"... فيديو
سجلت عدسات الكاميرات مشهدًا مخيفًا للحظات غضب أصابت أحد العمال، حيث قاد الأخير جرافة (حفار) بعد شجار مع العمال وطاردهم في شوارع موقع البناء في مشهد غريب. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:50+0000
2023-11-29T07:50+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083575268_14:0:956:530_1920x0_80_0_0_31288be9ef3b2ac9c4e03d71ee76b29f.jpg
وأشارت المصادر التركية إلى أن هذه المشاهد سجلت في منطقة كوناك في مدينة إزمير، طارد سائق الجرافة العمال حتى الموت، أثناء الشجار الذي اندلع بين العمال بعد خلاف حول تحميل المواد.وأشارت المصادر إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.شاهد أيضا: طفل يسرق "رافعة شوكية" ومطاردة "حامية الوطيس" من قبل الشرطة... فيديوشاهد أيضا: ذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083575268_132:0:839:530_1920x0_80_0_0_fc5c1539431e43bc00474f820f94df7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

عامل غاضب يطارد زملاءه بجرافة في الشوارع ويتسبب بـ"كارثة"... فيديو

07:50 GMT 29.11.2023
© Photoمشهد متداول لقيام سائق جرافة بمطاردة العمال
مشهد متداول لقيام سائق جرافة بمطاردة العمال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Photo
تابعنا عبر
سجلت عدسات الكاميرات مشهدًا مخيفًا للحظات غضب أصابت أحد العمال، حيث قاد الأخير جرافة (حفار) بعد شجار مع العمال وطاردهم في شوارع موقع البناء في مشهد غريب.
وأشارت المصادر التركية إلى أن هذه المشاهد سجلت في منطقة كوناك في مدينة إزمير، طارد سائق الجرافة العمال حتى الموت، أثناء الشجار الذي اندلع بين العمال بعد خلاف حول تحميل المواد.

وتحول النقاش فجأة إلى شجار، حيث استقل عامل الجرافة، وقادها في مطاردة درامية لا تحدث سوى في الأفلام.

وطارد السائق العمال في شوارع المنشأة وصدم الأبواب ودمرها وكسر الحواجز في مشهد غريب.

وأشارت المصادر إلى إصابة عاملين بجروح طفيفة ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
شاهد أيضا: طفل يسرق "رافعة شوكية" ومطاردة "حامية الوطيس" من قبل الشرطة... فيديو
شاهد أيضا: ذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMTПалестинцы возвращаются в свои дома в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в первые часы четырехдневного перемирия в боях между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала