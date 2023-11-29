https://sputnikarabic.ae/20231129/قناص-الجمجمة-الروسي-يحيد-جنديا-أوكرانيا-بعد-4-أيام-من-الانتظار-فيديو-1083573760.html
قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا أوكرانيا بعد 4 أيام من الانتظار... فيديو
قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا أوكرانيا بعد 4 أيام من الانتظار... فيديو
انتظر قناص روسي متطوع ملقب بـ"الجمجمة"، أحد أفراد العدو لمدة أربعة أيام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة وقضى عليه برصاصة واحدة. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T06:37+0000
2023-11-29T06:37+0000
2023-11-29T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم تصوير مقطع فيديو لتنفيذ القناص الروسي العملية ضد العدو، وحصلت وكالة "سبوتنيك" عليه.انتظر "الجمجمة" بصبر حتى يظهر العدو رأسه من خلف الأغصان، لمدة أربعة أيام. واستغرق المقاتل الروسي حرفيًا بضع ثوانٍ لرصد الهدف وتوجيه ضربة دقيقة.ووفقا له، كان هذا الموقع هو المكان الوحيد الذي يمكن للعدو من خلاله إجراء المراقبة لضبط النار.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103646/62/1036466268_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dc7565df139bad24de6aa6993488746b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا أوكرانيا بعد 4 أيام من الانتظار... فيديو
انتظر قناص روسي متطوع ملقب بـ"الجمجمة"، أحد أفراد العدو لمدة أربعة أيام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة وقضى عليه برصاصة واحدة.
وتم تصوير مقطع فيديو لتنفيذ القناص الروسي العملية ضد العدو، وحصلت وكالة "سبوتنيك" عليه.
انتظر "الجمجمة" بصبر حتى يظهر العدو رأسه من خلف الأغصان، لمدة أربعة أيام. واستغرق المقاتل الروسي حرفيًا بضع ثوانٍ لرصد الهدف وتوجيه ضربة دقيقة.
ووفقا له، كان هذا الموقع هو المكان الوحيد الذي يمكن للعدو من خلاله إجراء المراقبة لضبط النار.