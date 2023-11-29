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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231129/قناص-الجمجمة-الروسي-يحيد-جنديا-أوكرانيا-بعد-4-أيام-من-الانتظار-فيديو-1083573760.html
قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا أوكرانيا بعد 4 أيام من الانتظار... فيديو
قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا أوكرانيا بعد 4 أيام من الانتظار... فيديو
انتظر قناص روسي متطوع ملقب بـ"الجمجمة"، أحد أفراد العدو لمدة أربعة أيام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة وقضى عليه برصاصة واحدة. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T06:37+0000
2023-11-29T06:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم تصوير مقطع فيديو لتنفيذ القناص الروسي العملية ضد العدو، وحصلت وكالة "سبوتنيك" عليه.انتظر "الجمجمة" بصبر حتى يظهر العدو رأسه من خلف الأغصان، لمدة أربعة أيام. واستغرق المقاتل الروسي حرفيًا بضع ثوانٍ لرصد الهدف وتوجيه ضربة دقيقة.ووفقا له، كان هذا الموقع هو المكان الوحيد الذي يمكن للعدو من خلاله إجراء المراقبة لضبط النار.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قناص "الجمجمة" الروسي يحيد جنديا أوكرانيا بعد 4 أيام من الانتظار... فيديو

06:37 GMT 29.11.2023
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورАК-103 قناص يحمل بندقية "أ كا-103"
АК-103 قناص يحمل بندقية أ كا-103 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Anton Denisov
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انتظر قناص روسي متطوع ملقب بـ"الجمجمة"، أحد أفراد العدو لمدة أربعة أيام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة وقضى عليه برصاصة واحدة.
وتم تصوير مقطع فيديو لتنفيذ القناص الروسي العملية ضد العدو، وحصلت وكالة "سبوتنيك" عليه.
انتظر "الجمجمة" بصبر حتى يظهر العدو رأسه من خلف الأغصان، لمدة أربعة أيام. واستغرق المقاتل الروسي حرفيًا بضع ثوانٍ لرصد الهدف وتوجيه ضربة دقيقة.
ووفقا له، كان هذا الموقع هو المكان الوحيد الذي يمكن للعدو من خلاله إجراء المراقبة لضبط النار.
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