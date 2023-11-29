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https://sputnikarabic.ae/20231129/قوة-إسرائيلية-تسيطر-على-درون-صحفي-فلسطينيمطاردة-في-السماء-ودجاج-في-الطريق-فيديو--1083594106.html
قوة إسرائيلية تسيطر على "درون" صحفي فلسطيني...مطاردة في السماء ودجاج في الطريق.. فيديو
قوة إسرائيلية تسيطر على "درون" صحفي فلسطيني...مطاردة في السماء ودجاج في الطريق.. فيديو
وثّق صحفي فلسطيني لحظات درامية للحظة قيام قوة إسرائيلية بالسيطرة على دورن لأحد الصحفيين أثناء تحليقها في السماء، خلال عمل فريق من الإعلاميين بتغطية الأحداث... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T13:49+0000
2023-11-29T13:49+0000
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وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا يمكن وصفه بـ"المضحك المبكي" للواقع الذي يشهده قطاع غزة في الوقت الحالي، حيث فقد مجموعة من الإعلاميين طائرة مسيرة صغيرة جدا مخصصة لأغراض التصوير.وطارد الصحفيون الطائرة في محاولة لإعادة السيطرة عليها عن طريق أجهزة التحكم، من خلال الاقتراب منها بأكبر قدر ممكن.وبعد عبور المنطقة والتفافهم من خلال أحد الشوارع، صدم الصحفيون بوجود دبابة إسرائيلية، فقرروا العودة بشكل سريع، مقتنعين بخسارتهم للدرون وناجين بأنفسهم.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

قوة إسرائيلية تسيطر على "درون" صحفي فلسطيني...مطاردة في السماء ودجاج في الطريق.. فيديو

13:49 GMT 29.11.2023
© Photoمشاهد متداولة لمطاردة دورن أطلقها فلسطينيون وسيطرت عليها قوة إسرائيلية
مشاهد متداولة لمطاردة دورن أطلقها فلسطينيون وسيطرت عليها قوة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Photo
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وثّق صحفي فلسطيني لحظات درامية للحظة قيام قوة إسرائيلية بالسيطرة على دورن لأحد الصحفيين أثناء تحليقها في السماء، خلال عمل فريق من الإعلاميين بتغطية الأحداث الجارية في غزة.
وسجلت عدسات الكاميرات مشهدا يمكن وصفه بـ"المضحك المبكي" للواقع الذي يشهده قطاع غزة في الوقت الحالي، حيث فقد مجموعة من الإعلاميين طائرة مسيرة صغيرة جدا مخصصة لأغراض التصوير.

وحلقت الدرون عاليا، لكن بعد دقائق، لاحظ الصحفيون أنهم فقدوا السيطرة على الطائرة، في أجواء من الضحك، على الرغم من الأوضاع القاسية في المنطقة.

وطارد الصحفيون الطائرة في محاولة لإعادة السيطرة عليها عن طريق أجهزة التحكم، من خلال الاقتراب منها بأكبر قدر ممكن.

وخلال عبورهم الشوارع، ظهرت الأبنية السكنية المدمرة في المنطقة، وصدم الصحفي الشاب بعبور مجموعة دجاجات من أمامه، وخاطبهم متسائلا: "إلى أين أنتم ذاهبون؟"، في إشارة إلى خطورة المنطقة واستغرابه من وجودهم.

وبعد عبور المنطقة والتفافهم من خلال أحد الشوارع، صدم الصحفيون بوجود دبابة إسرائيلية، فقرروا العودة بشكل سريع، مقتنعين بخسارتهم للدرون وناجين بأنفسهم.
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