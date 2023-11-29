https://sputnikarabic.ae/20231129/قيادية-فلسطينية-مخيم-جنين-مستهدف-لوجود-مقاومة-باسلة-فيه-ويعمد-الاحتلال-إلى-تدميره-1083600395.html
قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره
قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T14:39+0000
2023-11-29T14:39+0000
2023-11-29T14:39+0000
راديو
بلا قيود
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قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره
قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره
الجيش الإسرائيلي يعلن جنين منطقة عسكرية. وتقول عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، في حديث لبرنامجنا:الخارجية الروسية تعلن أن موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط لتمديد الهدنة الإنسانية. ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:"الناتو" يقر بفشل "الهجوم المضاد" وروسيا تحذر من هجمات بيولوجية عليها. وعن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي:البنتاغون يعلن أنه ليس لديه ما يكفي من المال ليدفعه مقابل تعزيز قواته العسكرية في الشرق الأوسط. ويقول الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفين صهيوني، في حديث لبرنامجنا:الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد قرارها الداعي لانسحاب إسرائيل من الجولان السوري. وهو ما قال عنه الخبير العسكري عمر رحمون:روسيا وجنوب أفريقيا تسعيان لإنشاء منطقة حرة. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد القادر سليماني:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الجيش الإسرائيلي يعلن جنين منطقة عسكرية. وتقول عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، في حديث لبرنامجنا:
على امتداد أكثر من عام، وجنين وباقي المخيمات، وخصوصا جنين، مستهدف من قبل الاحتلال، لوجود المقاومة الباسلة فيه، وما يجري هو اقتحامات تكاد تكون يومية ولعدة ساعات، تترافق مع وجود جرافات وتدمير للبنية التحتية، كما نشهد من تدمير في قطاع غزة، وهذه سياسة ممنهجة للاحتلال.
الخارجية الروسية تعلن أن موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط لتمديد الهدنة الإنسانية. ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
نتنياهو أكبر خاسر من هذه الحرب، ورفع شعارات غير قابلة للتحقيق، وبعد 49 يوما رغما عنه وافق على الهدنة الإنسانية، وماذا يستطيع أن يعمل إذا توجه إلى الحرب مرة أخرى، غير زيادة الدمار في البنية المدنية، وقتل مزيد من الأطفال والنساء والشيوخ، فالعالم كله يتحول بما فيه الدول الغربية، إلى الوقوف بوجه الاحتلال الإسرائيلي.
"الناتو" يقر بفشل "الهجوم المضاد" وروسيا تحذر من هجمات بيولوجية عليها. وعن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي:
هذا الإدراك من قبل "الناتو" يدفعه إلى البدء بتغيير النخبة السياسية الأوكرانية، ممكن الرئيس أو الأجهزة الأمنية، وقد يحل مكانه زالوجني، لأن وسائل الإعلام الغربية ترشحه بشكل كبير ليكون خلف زيلينسكي لدفع التفاوض مع روسيا.
البنتاغون يعلن أنه ليس لديه ما يكفي من المال ليدفعه مقابل تعزيز قواته العسكرية في الشرق الأوسط. ويقول الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفين صهيوني، في حديث لبرنامجنا:
الولايات المتحدة اليوم على أبواب انتخابات رئاسية، والصراع قائم وكبير بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، ويتم استخدام مسائل التمويل، سواء تمويل الميزانية العسكرية، أو التعليم وغيره، لأمور سياسية، لذلك لا أعتقد في الوقت الحالي، وفي ظل التوتر الكبير في الشرق الأوسط، أن تسحب الولايات المتحدة أي قوات من الشرق الأوسط.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد قرارها الداعي لانسحاب إسرائيل من الجولان السوري. وهو ما قال عنه الخبير العسكري عمر رحمون:
رغم كل القرارات الدولية ما زالت إسرائيل تكرس الاستيطان في الجولان وتعمل على تهويد المنطقة. نحن أمام بلطجة ولا نواجه إسرائيل، فهي لا شيء، هي مخلب غربي في المنطقة لذلك نحن نواجه سياسة غربية ظالمة مسيطرة على المنظمات الدولية، وعلى روسيا تزويدنا بمضادات الدفاع لنرد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا والمطارات.
روسيا وجنوب أفريقيا تسعيان لإنشاء منطقة حرة. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد القادر سليماني:
لهذا انعكاسات على كلا البلدين وعلى الاقتصاد العالمي، ومن إفرازات توسيع "بريكس" بدأ يتجلى اليوم، وأن روسيا ماضية في تنويع شركاتها بما يحفظ مصالحها ومصالح شركائها، وجنوب أفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في القارة ويتمتع بموقع استراتيجي لعبور السلع والمنتجات خاصة النفطية ويعتبر الأكثر تطورا وتصنيعا وبحاجة التكنولوجيا والمواد الأولية التي تأتي من روسيا.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...