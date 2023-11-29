https://sputnikarabic.ae/20231129/قيادية-فلسطينية-مخيم-جنين-مستهدف-لوجود-مقاومة-باسلة-فيه-ويعمد-الاحتلال-إلى-تدميره-1083600395.html

قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره

قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 29.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-29T14:39+0000

2023-11-29T14:39+0000

2023-11-29T14:39+0000

راديو

بلا قيود

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قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره قيادية فلسطينية: مخيم جنين مستهدف لوجود مقاومة باسلة فيه ويعمد الاحتلال إلى تدميره

الجيش الإسرائيلي يعلن جنين منطقة عسكرية. وتقول عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ماجدة المصري، في حديث لبرنامجنا:الخارجية الروسية تعلن أن موسكو على اتصال مع الأطراف في الشرق الأوسط لتمديد الهدنة الإنسانية. ويقول أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:"الناتو" يقر بفشل "الهجوم المضاد" وروسيا تحذر من هجمات بيولوجية عليها. وعن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي:البنتاغون يعلن أنه ليس لديه ما يكفي من المال ليدفعه مقابل تعزيز قواته العسكرية في الشرق الأوسط. ويقول الخبير في الشأن الأمريكي، ستيفين صهيوني، في حديث لبرنامجنا:الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد قرارها الداعي لانسحاب إسرائيل من الجولان السوري. وهو ما قال عنه الخبير العسكري عمر رحمون:روسيا وجنوب أفريقيا تسعيان لإنشاء منطقة حرة. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور عبد القادر سليماني:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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