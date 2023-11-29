https://sputnikarabic.ae/20231129/كبار-مصدري-الملابس-في-العالم-1083576455.html
كبار مصدري الملابس في العالم
كبار مصدري الملابس في العالم
تعتبر صناعة الأزياء واحدة من أكبر القطااعات في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:51+0000
2023-11-29T07:51+0000
2023-11-29T07:51+0000
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تعرف على قائمة أكثر الدول المصدرة للملابس في العالم عام 2022، من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".شاهد أيضا - منتدى أزياء "بريكس بلس"... عرض كبير لملابس العلامات التجارية الروسية
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
كبار مصدري الملابس في العالم
تعتبر صناعة الأزياء واحدة من أكبر القطااعات في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم.
تعرف على قائمة أكثر الدول المصدرة للملابس في العالم عام 2022، من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".