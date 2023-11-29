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https://sputnikarabic.ae/20231129/كبار-مصدري-الملابس-في-العالم-1083576455.html
كبار مصدري الملابس في العالم
كبار مصدري الملابس في العالم
تعتبر صناعة الأزياء واحدة من أكبر القطااعات في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم. 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T07:51+0000
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تعرف على قائمة أكثر الدول المصدرة للملابس في العالم عام 2022، من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".شاهد أيضا - منتدى أزياء "بريكس بلس"... عرض كبير لملابس العلامات التجارية الروسية
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

كبار مصدري الملابس في العالم

07:51 GMT 29.11.2023
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تعتبر صناعة الأزياء واحدة من أكبر القطااعات في العالم، حيث تُقدر قيمتها بنحو 1.7 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم.
تعرف على قائمة أكثر الدول المصدرة للملابس في العالم عام 2022، من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
كبار مصدري الملابس في العالم - سبوتنيك عربي
كبار مصدري الملابس في العالم - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - منتدى أزياء "بريكس بلس"... عرض كبير لملابس العلامات التجارية الروسية
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