عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231129/لغز-الحوت-القاتل-لماذا-تقتل-الأوركا-خنازير-البحر-ولا-تأكلها-1083588215.html
لغز الحوت القاتل... لماذا تقتل "الأوركا" خنازير البحر ولا تأكلها
لغز الحوت القاتل... لماذا تقتل "الأوركا" خنازير البحر ولا تأكلها
لسنوات عديدة، كان العلماء في حيرة من سلوك الحيتان القاتلة (الأوركا) التي تأكل الأسماك شمال غربي المحيط الهادئ، والتي شوهدت وهي تضايق خنازير البحر وتقتلها... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T13:09+0000
2023-11-29T13:09+0000
مجتمع
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083588356_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_75409746550fe88afca8d64fcdabd7ab.jpg
بحثت دراسة نُشرت أخيرا في مجلة "سيانس تيك دايلي"، بقيادة ديبورا جايلز وسارة تيمان من "سي دوك سوسايتي" ( وهو برنامج تابع لكلية الطب البيطري في جامعة كاليفورنيا في ديفيس)، درست أكثر من 60 عامًا من التفاعلات المسجلة بين الحيتان وخنازير البحر في بحر ساليش لفهم سبب ظهور هذا السلوك.في حين سجل العلماء حالات لحيتان قاتلة مقيمة (الأوركا) شاركت في مضايقة خنازير البحر في وقت مبكر من عام 1962، إلا أن أسباب هذا السلوك ظلت لفترة طويلة لغزا، قام جايلز وتيمان وفريق من المتعاونين بتحليل 78 حادثة موثقة لتحرش خنازير البحر من عام 1962 إلى عام 2020. وتقترح الدراسة ثلاثة تفسيرات معقولة:الحيتان القاتلة حيوانات معقدة وذكية بشكل لا يصدق. لقد وجدنا أن سلوك مضايقة خنازير البحر قد تم تناقله عبر الأجيال، يقول تيمان: "إنه مثال رائع على ثقافة الحيتان القاتلة، ما زلنا لا نتوقع أن تبدأ الحيتان القاتلة المقيمة في الجنوب في أكل خنازير البحر، ثقافة تناول سمك السلمون متأصلة بعمق في المجتمع الجنوبي المقيم، تحتاج هذه الحيتان إلى مجموعات صحية من سمك السلمون من أجل البقاء".يؤكد هذا البحث على أهمية الحفاظ على مجموعات سمك السلمون في بحر ساليش وفي جميع أنحاء مجموعة الحيتان بأكملها، يعد الحفاظ على أعداد كافية من سمك السلمون أمرًا حيويًا لبقاء ورفاهية الحيتان القاتلة الجنوبية (الأوركا) والصحة العامة للنظام البيئي لبحر ساليش.
https://sputnikarabic.ae/20231129/علماء-يحددون-طريقة-إنعاش-الدماغ-في-حال-عدم-أخذ-قسط-كاف-من-النوم-1083587606.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1d/1083588356_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_2894e2d23f475e07b4bbb7d3aa8f1443.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

لغز الحوت القاتل... لماذا تقتل "الأوركا" خنازير البحر ولا تأكلها

13:09 GMT 29.11.2023
© unsplash/ Karl Callwoodلغز الحوت القاتل (الأوركا)
لغز الحوت القاتل (الأوركا) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© unsplash/ Karl Callwood
تابعنا عبر
لسنوات عديدة، كان العلماء في حيرة من سلوك الحيتان القاتلة (الأوركا) التي تأكل الأسماك شمال غربي المحيط الهادئ، والتي شوهدت وهي تضايق خنازير البحر وتقتلها أحيانًا دون أن تأكلها.
بحثت دراسة نُشرت أخيرا في مجلة "سيانس تيك دايلي"، بقيادة ديبورا جايلز وسارة تيمان من "سي دوك سوسايتي" ( وهو برنامج تابع لكلية الطب البيطري في جامعة كاليفورنيا في ديفيس)، درست أكثر من 60 عامًا من التفاعلات المسجلة بين الحيتان وخنازير البحر في بحر ساليش لفهم سبب ظهور هذا السلوك.

الحيتان القاتلة (الأوركا) هي مجموعة مهددة بالانقراض، حيث يبلغ عددها 75 حوتا فقط، ويرتبط بقاؤهم على قيد الحياة ارتباطًا وثيقًا بثروات سلمون شينوك، وهو أيضًا من الأنواع المهددة بالانقراض، ومن دون وجود ما يكفي من سمك السلمون شينوك، فإن هذه الحيتان معرضة لخطر الانقراض.

في حين سجل العلماء حالات لحيتان قاتلة مقيمة (الأوركا) شاركت في مضايقة خنازير البحر في وقت مبكر من عام 1962، إلا أن أسباب هذا السلوك ظلت لفترة طويلة لغزا، قام جايلز وتيمان وفريق من المتعاونين بتحليل 78 حادثة موثقة لتحرش خنازير البحر من عام 1962 إلى عام 2020. وتقترح الدراسة ثلاثة تفسيرات معقولة:
اللعب الاجتماعي: قد يكون مضايقة خنازير البحر شكلاً من أشكال اللعب الاجتماعي للحيتان القاتلة. مثل العديد من الأنواع الذكية، تنخرط هذه الحيتان أحيانًا في أنشطة مرحة للتواصل أو الاستمتاع ببساطة، وقد يفيد هذا السلوك التنسيق الجماعي والعمل الجماعي.
ممارسة الصيد: تشير فرضية أخرى إلى أن مضايقة خنازير البحر قد تؤدي إلى صقل مهاراتها في صيد سمك السلمون، يمكن للحيتان القاتلة المقيمة في الجنوب أن تنظر إلى خنازير البحر كأهداف متحركة لممارسة تقنيات الصيد الخاصة بها، حتى لو لم تكن تنوي استهلاكها.
سلوك سوء التغذية: تشير هذه النظرية إلى أن الحيتان ربما تحاول تقديم الرعاية لخنازير البحر التي تعتبرها أضعف أو مريضة (وهو مظهر من مظاهر ميلها الطبيعي لمساعدة الآخرين في مجموعتها)، شوهدت الإناث وهي تحمل عجولها المتوفاة وشوهدت بالمثل وهي تحمل خنازير البحر.
مشاكل النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
مجتمع
علماء يحددون طريقة "إنعاش الدماغ" في حال عدم أخذ قسط كاف من النوم
12:21 GMT
على الرغم من هذه الأفكار المثيرة للاهتمام، يعترف جايلز وتيمان ومعاونوهم بأن السبب الدقيق وراء مضايقة خنازير البحر قد لا يكون مفهومًا تمامًا. لكن ما هو واضح هو أن خنازير البحر ليست جزءًا من النظام الغذائي للحوت القاتل الجنوبي، والنظام الغذائي للحوت القاتل المقيم في الجنوب متخصص للغاية في تناول سمك السلمون، مما يجعل فكرة تناول خنازير البحر غير محتملة إلى حد كبير.
الحيتان القاتلة حيوانات معقدة وذكية بشكل لا يصدق. لقد وجدنا أن سلوك مضايقة خنازير البحر قد تم تناقله عبر الأجيال، يقول تيمان: "إنه مثال رائع على ثقافة الحيتان القاتلة، ما زلنا لا نتوقع أن تبدأ الحيتان القاتلة المقيمة في الجنوب في أكل خنازير البحر، ثقافة تناول سمك السلمون متأصلة بعمق في المجتمع الجنوبي المقيم، تحتاج هذه الحيتان إلى مجموعات صحية من سمك السلمون من أجل البقاء".
يؤكد هذا البحث على أهمية الحفاظ على مجموعات سمك السلمون في بحر ساليش وفي جميع أنحاء مجموعة الحيتان بأكملها، يعد الحفاظ على أعداد كافية من سمك السلمون أمرًا حيويًا لبقاء ورفاهية الحيتان القاتلة الجنوبية (الأوركا) والصحة العامة للنظام البيئي لبحر ساليش.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:17 GMTПалестинцы возвращаются в свои дома в Хан-Юнисе на юге сектора Газа в первые часы четырехдневного перемирия в боях между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تمديد الهدنة في غزة واستمرار تبادل الأسرى.. فيديو وصور06:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала