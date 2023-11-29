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https://sputnikarabic.ae/20231129/لمنع-حرب-عالمية-ثالثةهنغاريا-تعلن-عدم-إمكانية-انضمام-أوكرانيا-لـالناتو-1083587776.html
"لمنع حرب عالمية ثالثة"...هنغاريا تعلن عدم إمكانية انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"
"لمنع حرب عالمية ثالثة"...هنغاريا تعلن عدم إمكانية انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"
أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن أوكرانيا لا يمكنها الآن أن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، ولأن كييف... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T12:50+0000
2023-11-29T12:50+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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وقال سيارتو، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء: "إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي جاءت في وقت غير مناسب لسببين. الأول: هو معاهدة واشنطن التي أنشئ بموجبها حلف شمال الأطلسي، والتي تنص فيها المادة العاشرة على أن الدول التي تسهم في أمن شمال الأطلسي هي وحدها التي يمكنها الانضمام إلى الحلف".وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد اعترف، اليوم الاربعاء، بأنه في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق بين زعماء الدول الأوروبية على قرارات بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد، وكذلك حول تخصيصها 50 مليار يورو لتمويل كييف على مدى أربع سنوات.وذكر ميشيل في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، أنه "لصعوبة في اتخاذ مثل هذه القرارات تكمن في ضرورة اتخاذها بالإجماع، وفي هذه المرحلة لا يوجد إجماع".
https://sputnikarabic.ae/20231129/المجلس-الأوروبي-لا-يوجد-اتفاق-بين-القادة-لضم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد--1083582612.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا

"لمنع حرب عالمية ثالثة"...هنغاريا تعلن عدم إمكانية انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

12:50 GMT 29.11.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن أوكرانيا لا يمكنها الآن أن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، ولأن كييف تنتهك بشكل منهجي حقوق الأقليات القومية، وهو ما يخالف قواعد الحلف.
وقال سيارتو، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء: "إن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي جاءت في وقت غير مناسب لسببين. الأول: هو معاهدة واشنطن التي أنشئ بموجبها حلف شمال الأطلسي، والتي تنص فيها المادة العاشرة على أن الدول التي تسهم في أمن شمال الأطلسي هي وحدها التي يمكنها الانضمام إلى الحلف".

وأضاف سيارتو: "من الواضح الآن أن دولة في حالة حرب لا تسهم في أمن المنطقة، بل على العكس من ذلك، فإن قبول أوكرانيا في الحلف من شأنه أن يقود الناتو إلى التهديد بالاصطدام المباشر مع روسيا، وهو ما يعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".

الاتحاد الاوروبي واوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2023
المجلس الأوروبي: لا يوجد اتفاق بين القادة لضم أوكرانيا إلى الاتحاد
09:57 GMT
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد اعترف، اليوم الاربعاء، بأنه في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق بين زعماء الدول الأوروبية على قرارات بدء المفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد، وكذلك حول تخصيصها 50 مليار يورو لتمويل كييف على مدى أربع سنوات.
وذكر ميشيل في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، أنه "لصعوبة في اتخاذ مثل هذه القرارات تكمن في ضرورة اتخاذها بالإجماع، وفي هذه المرحلة لا يوجد إجماع".
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