https://sputnikarabic.ae/20231129/مسيرة-إيرانية-تحلق-فوق-رأس-حاملة-طائرات-أمريكية-في-خليج-عدن-وبحر-عمان-فيديو----1083574234.html
مسيرة إيرانية تحلق "فوق رأس" حاملة طائرات أمريكية في خليج عدن وبحر عمان... فيديو
مسيرة إيرانية تحلق "فوق رأس" حاملة طائرات أمريكية في خليج عدن وبحر عمان... فيديو
نشرت البحرية الإيرانية مشاهد لقيام طائرة دون طيار إيرانية برصد حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في خليج عدن وبحر عمان وذلك بعد أيام من تأكيد قائد السلاح... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T06:23+0000
2023-11-29T06:23+0000
2023-11-29T06:25+0000
رصد عسكري
العالم
إيران
البنتاغون الأمريكي
الحرس الثوري الإيراني
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وتظهر المشاهد التي نشرتها القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، تفاصيل واضحة جدا وقريبة لعدد من الفرقاطات الأمريكية وحاملة الطائرات.وأعلن سلاح البحرية الإيراني أن "القوات المنتسبة إليه تمكنت من خلال تبادل المعلومات مع القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، وفي ضوء استشرافها التام على مضيق هرمز، من تتبع هذا الأسطول البحري ورصده تحركاته داخل المنطقة".وبدوره، قال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع الأمريكية تقيم حادثة رحلة طائرة إيرانية دون طيار بالقرب من حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور".وقال المتحدث عند سؤاله عن اقتراب طائرة إيرانية من حاملة الطائرات الأمريكية: "أنا على علم بهذه المعلومات. نحن نقيّم الحالة"، منوها إلى أن البنتاغون غير مستعد حاليا للتعليق على الحادثة.وأكد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيرات الإيرانية حلقت، الأحد الماضي، فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً بضرورة هبوط المروحيات وهم أكدوا أن المروحيات تقلع فوق الحاملة ورضخوا لتعليماتنا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231128/الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-تحذيرا-عبر-طائراته-المسيرة-إلى-حاملة-الطائرات-الأمريكية-في-الخليج-1083538977.html
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رصد عسكري, العالم, إيران, البنتاغون الأمريكي, الحرس الثوري الإيراني
رصد عسكري, العالم, إيران, البنتاغون الأمريكي, الحرس الثوري الإيراني
مسيرة إيرانية تحلق "فوق رأس" حاملة طائرات أمريكية في خليج عدن وبحر عمان... فيديو
06:23 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 06:25 GMT 29.11.2023)
نشرت البحرية الإيرانية مشاهد لقيام طائرة دون طيار إيرانية برصد حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" في خليج عدن وبحر عمان وذلك بعد أيام من تأكيد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيرات الإيرانية حلقت فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً"، للأسطول الأمريكي.
وتظهر المشاهد التي نشرتها القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني، تفاصيل واضحة جدا وقريبة لعدد من الفرقاطات الأمريكية وحاملة الطائرات.
وكشفت المشاهد السطح العلوي لحاملة الطائرات الأمريكية مع مشاهد للطائرات في وضعية الاصطفاف وأخرى في وضعية الاستعداد، بالإضافة إلى مروحية كانت في وضعية هبوط على متن حاملة الطائرات.
وأعلن سلاح البحرية الإيراني
أن "القوات المنتسبة إليه تمكنت من خلال تبادل المعلومات مع القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، وفي ضوء استشرافها التام على مضيق هرمز، من تتبع هذا الأسطول البحري ورصده تحركاته داخل المنطقة".
ونوه التقرير الذي نقلته قناة "العالم" الإيرانية، إلى أنه "وفي ضوء تصريحات القادة العسكريين والمسؤولين رفيعي المستوى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن وجود حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور، إذ لا يؤدي إلى أي تغيير (إيجابي) في الوضع الأمني للمنطقة، بل يسبب التوتر وانعدام الأمن الإقليميين؛ ذلك أن دول المنطقة قادرة بنفسها على ضمان أمنها دون تدخلات الأجانب، وعليه فإنه لا داعي للوجود الأمريكي في المنطقة".
وبدوره، قال باتريك رايدر، المتحدث باسم البنتاغون إن وزارة الدفاع الأمريكية تقيم حادثة رحلة طائرة إيرانية دون طيار بالقرب من حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور".
وقال المتحدث عند سؤاله عن اقتراب طائرة إيرانية من حاملة الطائرات الأمريكية: "أنا على علم بهذه المعلومات. نحن نقيّم الحالة"، منوها إلى أن البنتاغون غير مستعد حاليا للتعليق على الحادثة.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد قال إن حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" بعد وصولها إلى مضيق هرمز، دخلت الخليج، بعدما ردت على جميع أسئلة بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأكد قائد السلاح البحري في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن "المسيرات الإيرانية حلقت، الأحد الماضي
، فوق رؤوسهم ووجهنا إنذاراً مباشراً بضرورة هبوط المروحيات وهم أكدوا أن المروحيات تقلع فوق الحاملة ورضخوا لتعليماتنا"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.