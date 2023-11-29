https://sputnikarabic.ae/20231129/مشاهد-توثق-لحظة-قيام-قوات-روسية-مجوقلة-بالسيطرة-على-منطقة-في-أرتيوموفسك-فيديو-1083596419.html
مشاهد توثق لحظة قيام القوات الروسية المجوقلة بالسيطرة على قرية في أرتيوموفسك... فيديو
مشاهد توثق لحظة قيام القوات الروسية المجوقلة بالسيطرة على قرية في أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد مصورة توثق لحظة قيام مجموعة مجوقلة تابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على منطقة كانت تحت سيطرة قوات شمالي... 29.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-29T13:58+0000
2023-11-29T13:58+0000
2023-11-29T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
روسيا
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وتوضح المشاهد لحظة هجوم القوات الروسية على المعقل الأوكراني بواسطة مدرعات عسكرية، وتم استخدام قاذف "آر بي جي- 30" و"آر بي جي- 26"، ومن ثم دخلت وحدات هجومية روسية من المشاة في المعركة من أجل تحرير المنطقة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحرير قريةأرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتقع قرية أرتيوموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، التي حررها الجيش الروسي بالكامل، في شهر مايو/ أيار من العام الحالي.بالإضافة إلى ذلك، صد الجيش الروسي، خلال النهار، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية 24 الآلي و77 الجوي واللواء الخامس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شومي وأرتيموفسكوي وكليشيفكا.وصباح اليوم الأربعاء، أفادت الدفاع الروسية أيضًا أن الطائرات الهجومية التابعة لقوات "حرس إيفانوفو" المحمولة جوًا دمرت مشاة أوكرانيين وسيطرت على موقع استراتيجي شمال أرتيوموفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231129/القوات-الروسية-تحرر-أرتيوموفسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1083586740.html
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رصد عسكري, العالم, روسيا
مشاهد توثق لحظة قيام القوات الروسية المجوقلة بالسيطرة على قرية في أرتيوموفسك... فيديو
13:58 GMT 29.11.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 29.11.2023)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد مصورة توثق لحظة قيام مجموعة مجوقلة تابعة للقوات الروسية، بالسيطرة على منطقة كانت تحت سيطرة قوات شمالي أرتيوموفسك التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتوضح المشاهد لحظة هجوم القوات الروسية على المعقل الأوكراني بواسطة مدرعات عسكرية، وتم استخدام قاذف "آر بي جي- 30" و"آر بي جي- 26"، ومن ثم دخلت وحدات هجومية روسية من المشاة في المعركة من أجل تحرير المنطقة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن قيام وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحرير قريةأرتيوموفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بدعم من الطيران ونيران المدفعية، بتحسين التموضع على طول خط المواجهة وحررت منطقة أرتيوموفسكوي السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتقع قرية أرتيوموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، التي حررها الجيش الروسي بالكامل، في شهر مايو/ أيار من العام الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، صد الجيش الروسي، خلال النهار، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية 24 الآلي و77 الجوي واللواء الخامس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شومي وأرتيموفسكوي وكليشيفكا.
وصباح اليوم الأربعاء، أفادت الدفاع الروسية أيضًا أن الطائرات الهجومية التابعة لقوات "حرس إيفانوفو" المحمولة جوًا دمرت مشاة أوكرانيين وسيطرت على موقع استراتيجي شمال أرتيوموفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي.