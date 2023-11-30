https://sputnikarabic.ae/20231130/أوكرانيا-خارج-دائرة-التركيززيلينسكي-قلق-من-أحداث-الشرق-الأوسط-1083619777.html
"أوكرانيا خارج دائرة التركيز"...زيلينسكي قلق من أحداث الشرق الأوسط
"أوكرانيا خارج دائرة التركيز"...زيلينسكي قلق من أحداث الشرق الأوسط
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يشعر بالقلق لأن بلاده أصبحت "خارج دائرة التركيز"، بسبب الأحداث في الشرق الأوسط. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T11:22+0000
2023-11-30T11:22+0000
2023-11-30T11:22+0000
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جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني في لقاء مع وكالة "كيودو"، وأشارت الوكالة إلى أن "زيلينسكي أعرب عن قلقه من أنه بسبب التوترات المتزايدة في فلسطين والشرق الأوسط، فإن الاهتمام بأوكرانيا آخذ في التناقص".وأشارت وسائل الإعلام إلى أن زيلينسكي أكد مرة أخرى أنه لن يوافق على هدنة قبل أن تسحب روسيا قواتها، ووصف مقترحات الهدنة التي يتم تداولها في الغرب بأنها "مثل قطع يد وإعطائها إلى شخص آخر"، بحسب الوكالة. لكن في الوقت نفسه، قال زيلينسكي إنه يتوقع عقد المؤتمر الرابع حول خطته للسلام في سويسرا، كما يعلق آمالا كبيرة على المؤتمر الدولي حول استعادة أوكرانيا، الذي سيعقد في طوكيو في فبراير/شباط 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231129/-من-الأقوى-إلى-الحالم-رقم-1الغرب-يغير-نظرته-بزيلينسكي-1083596755.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
"أوكرانيا خارج دائرة التركيز"...زيلينسكي قلق من أحداث الشرق الأوسط
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يشعر بالقلق لأن بلاده أصبحت "خارج دائرة التركيز"، بسبب الأحداث في الشرق الأوسط.
جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني في لقاء مع وكالة "كيودو"، وأشارت الوكالة إلى أن "زيلينسكي أعرب عن قلقه من أنه بسبب التوترات المتزايدة في فلسطين والشرق الأوسط، فإن الاهتمام بأوكرانيا آخذ في التناقص".
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن زيلينسكي أكد مرة أخرى أنه لن يوافق على هدنة قبل أن تسحب روسيا قواتها، ووصف مقترحات الهدنة التي يتم تداولها في الغرب بأنها "مثل قطع يد وإعطائها إلى شخص آخر"، بحسب الوكالة.
لكن في الوقت نفسه، قال زيلينسكي إنه يتوقع عقد المؤتمر الرابع حول خطته للسلام في سويسرا، كما يعلق آمالا كبيرة على المؤتمر الدولي حول استعادة أوكرانيا، الذي سيعقد في طوكيو في فبراير/شباط 2024.