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https://sputnikarabic.ae/20231130/إعلام-يكشف-سرا-غريبا-حول-مكان-صرف-الجزء-الأكبر-من-الأموال-الأمريكية-المخصصة-لأوكرانيا-1083614321.html
إعلام يكشف "سرا غريبا" حول مكان صرف الجزء الأكبر من الأموال الأمريكية المخصصة لأوكرانيا
إعلام يكشف "سرا غريبا" حول مكان صرف الجزء الأكبر من الأموال الأمريكية المخصصة لأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية في مقال، اليوم الخميس، بأن جزءا كبيرا من الأموال الأمريكية المخصصة لأوكرانيا لا تصل في الواقع إلى أوكرانيا. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T07:49+0000
2023-11-30T07:49+0000
العالم
روسيا
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وأضاف المقال "السر الأكثر حميمية للمساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى كييف هو أن معظم الأموال تنفق هنا في الولايات المتحدة".وبحسب دراسة تقول إن "من بين 68 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمساعدات ذات الصلة التي وافق عليها الكونغرس ، سيذهب ما يقرب من 90 بالمئة إلى الأمريكيين".وذكرت وسائل إعلام غربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدآا في التعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يضعف. وخاصة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يبطئ الموافقة على طلب البيت الأبيض للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية، بما في ذلك 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. وأكد المقال على أن انتباه الغرب انخفض بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ، وتخشى كييف من أن هذا قد ينذر بنهاية الدعم الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231130/القوات-المجوقلة-الروسية-تشن-هجوما-مدفعيا-استهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-قرب-رابوتينو-1083613443.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام يكشف "سرا غريبا" حول مكان صرف الجزء الأكبر من الأموال الأمريكية المخصصة لأوكرانيا

07:49 GMT 30.11.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أفادت وسائل إعلام غربية في مقال، اليوم الخميس، بأن جزءا كبيرا من الأموال الأمريكية المخصصة لأوكرانيا لا تصل في الواقع إلى أوكرانيا.
وأضاف المقال "السر الأكثر حميمية للمساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى كييف هو أن معظم الأموال تنفق هنا في الولايات المتحدة".
ويشير المقال إلى أن الأموال لا يتم إرسالها مباشرة إلى أوكرانيا، ولكنها تستخدم في الولايات المتحدة لتطوير أسلحة جديدة أو استبدال الأسلحة التي تم إرسالها إلى كييف.
وبحسب دراسة تقول إن "من بين 68 مليار دولار من المساعدات العسكرية والمساعدات ذات الصلة التي وافق عليها الكونغرس ، سيذهب ما يقرب من 90 بالمئة إلى الأمريكيين".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المجوقلة الروسية تشن هجوما مدفعيا استهدف مواقع عسكرية أوكرانية قرب رابوتينو
06:31 GMT
وذكرت وسائل إعلام غربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد بدآا في التعب من الصراع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي يضعف.
وخاصة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يبطئ الموافقة على طلب البيت الأبيض للحصول على مخصصات إضافية في الميزانية، بما في ذلك 60 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأكد المقال على أن انتباه الغرب انخفض بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط ، وتخشى كييف من أن هذا قد ينذر بنهاية الدعم الأمريكي.
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