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إعلام يكشف عن مقتل شخصية إسرائيلية كبيرة خلال هجوم القدس
إعلام يكشف عن مقتل شخصية إسرائيلية كبيرة خلال هجوم القدس
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاما، عميد المحكمة الحاخامية في أسدود خلال الهجوم الذي وقع في القدس اليوم. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T09:08+0000
2023-11-30T09:08+0000
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وأوضحت وسائل الإعلام في مقال أن الحاخام فاسرمان، كان من بين القتلى الثلاثة في هجوم إطلاق النار الذي وقع عند مدخل القدس، والذي نجم عنه إصابة 11 شخصا من بينهم 4 حالتهم حرجة، بحسب ما أكدت نجمة داوود الحمراء.وأضاف وموقع "واي نت" العبري نقلا عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي مايكل ملخيالي، أن قاض شرعي في المحكمة الحاخامية في أسدود كان أحد القتلى في الهجوم الذي وقع صباح اليوم في القدس.ونعى الوزير مليخالي القاضي فاسرمان، وقال إنه "أحد أقدم وأهم قضاة نظام المحاكم في إسرائيل، وخدم شعب إسرائيل لسنوات عدة بتفان".أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر هجوم مسلحين أطلقا النار عند مدخل مدينة القدس، صباح اليوم.ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نجمة داود الحمراء قولها: "قُتلت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، ورجل يبلغ من العمر 73 عاما، بينما أصيب آخر وحالته حرجة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، وثلاثة بإصابات تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة".من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصل إرهابيان من القدس الشرقية، يحملان بندقية M16 ومسدس، إلى مفترق جفعات شاؤول بالقرب من مدخل القدس صباح الخميس وبدأا إطلاق النار على المدنيين في محطة حافلات قريبة".
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اسرائيل, العالم
اسرائيل, العالم

إعلام يكشف عن مقتل شخصية إسرائيلية كبيرة خلال هجوم القدس

09:08 GMT 30.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل الحاخام إليمالك فاسرمان، 72 عاما، عميد المحكمة الحاخامية في أسدود خلال الهجوم الذي وقع في القدس اليوم.
وأوضحت وسائل الإعلام في مقال أن الحاخام فاسرمان، كان من بين القتلى الثلاثة في هجوم إطلاق النار الذي وقع عند مدخل القدس، والذي نجم عنه إصابة 11 شخصا من بينهم 4 حالتهم حرجة، بحسب ما أكدت نجمة داوود الحمراء.
وأضاف وموقع "واي نت" العبري نقلا عن وزير الشؤون الدينية الإسرائيلي مايكل ملخيالي، أن قاض شرعي في المحكمة الحاخامية في أسدود كان أحد القتلى في الهجوم الذي وقع صباح اليوم في القدس.
ونعى الوزير مليخالي القاضي فاسرمان، وقال إنه "أحد أقدم وأهم قضاة نظام المحاكم في إسرائيل، وخدم شعب إسرائيل لسنوات عدة بتفان".
أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة سبعة آخرين إثر هجوم مسلحين أطلقا النار عند مدخل مدينة القدس، صباح اليوم.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نجمة داود الحمراء قولها: "قُتلت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، ورجل يبلغ من العمر 73 عاما، بينما أصيب آخر وحالته حرجة، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، وثلاثة بإصابات تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة".
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية: "وصل إرهابيان من القدس الشرقية، يحملان بندقية M16 ومسدس، إلى مفترق جفعات شاؤول بالقرب من مدخل القدس صباح الخميس وبدأا إطلاق النار على المدنيين في محطة حافلات قريبة".
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