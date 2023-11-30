عربي
https://sputnikarabic.ae/20231130/إنقاذ-قطيع-خيول-غرق-في-بحيرة-متجمدة-شرقي-روسيا-1083633497.html
إنقاذ قطيع خيول غرق في بحيرة متجمدة شرقي روسيا
إنقاذ قطيع خيول غرق في بحيرة متجمدة شرقي روسيا
أنقذ فريق من وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، عددا من الخيول بعد سقوطها في بحيرة جليدية في مقاطعة تشيلابينسك الروسية. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T16:23+0000
2023-11-30T16:29+0000
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104374/93/1043749310_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_2ebf0d7502fa19f2c3c6fdf21c501e75.jpg
واستخدم العمال المناشير والعتلات والفؤوس لنحت مسار بطول 150 مترا في الجليد، لتوجيه الخيول إلى بر الأمان.ويظهر في الفيديو كيف علقت الخيول أثناء سيرها على الجليد، ووصول الفريق المختص من الوزارة الروسية، بالوقت المناسب وإنقاذها بالسرعة المطلوبة.وأشار فريق الوزارة إلى أنه "وللأسف، لم تتمكن جميع الخيول من البقاء على قيد الحياة بسبب انخفاض حرارة أجسامها".اقرأ أيضا: بالفيديو... مشاهد رهيبة لعاصفة رملية تغطي منطقة روسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104374/93/1043749310_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb6adacff0c3923199e05a56fe0263ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

إنقاذ قطيع خيول غرق في بحيرة متجمدة شرقي روسيا

16:23 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 30.11.2023)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورخيول في منغوليا، 19 أغسطس 2019
خيول في منغوليا، 19 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أنقذ فريق من وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، عددا من الخيول بعد سقوطها في بحيرة جليدية في مقاطعة تشيلابينسك الروسية.
واستخدم العمال المناشير والعتلات والفؤوس لنحت مسار بطول 150 مترا في الجليد، لتوجيه الخيول إلى بر الأمان.
ويظهر في الفيديو كيف علقت الخيول أثناء سيرها على الجليد، ووصول الفريق المختص من الوزارة الروسية، بالوقت المناسب وإنقاذها بالسرعة المطلوبة.
وأشار فريق الوزارة إلى أنه "وللأسف، لم تتمكن جميع الخيول من البقاء على قيد الحياة بسبب انخفاض حرارة أجسامها".
اقرأ أيضا: بالفيديو... مشاهد رهيبة لعاصفة رملية تغطي منطقة روسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:00 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار تمديد الهدنة في غزة وتبادل الأسرى.. فيديو وصورأمس, 22:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала