https://sputnikarabic.ae/20231130/إنقاذ-قطيع-خيول-غرق-في-بحيرة-متجمدة-شرقي-روسيا-1083633497.html
إنقاذ قطيع خيول غرق في بحيرة متجمدة شرقي روسيا
إنقاذ قطيع خيول غرق في بحيرة متجمدة شرقي روسيا
أنقذ فريق من وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، عددا من الخيول بعد سقوطها في بحيرة جليدية في مقاطعة تشيلابينسك الروسية. 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T16:23+0000
2023-11-30T16:23+0000
2023-11-30T16:29+0000
روسيا
نادي الفيديو
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واستخدم العمال المناشير والعتلات والفؤوس لنحت مسار بطول 150 مترا في الجليد، لتوجيه الخيول إلى بر الأمان.ويظهر في الفيديو كيف علقت الخيول أثناء سيرها على الجليد، ووصول الفريق المختص من الوزارة الروسية، بالوقت المناسب وإنقاذها بالسرعة المطلوبة.وأشار فريق الوزارة إلى أنه "وللأسف، لم تتمكن جميع الخيول من البقاء على قيد الحياة بسبب انخفاض حرارة أجسامها".اقرأ أيضا: بالفيديو... مشاهد رهيبة لعاصفة رملية تغطي منطقة روسية
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روسيا, نادي الفيديو
إنقاذ قطيع خيول غرق في بحيرة متجمدة شرقي روسيا
16:23 GMT 30.11.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 30.11.2023)
أنقذ فريق من وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، عددا من الخيول بعد سقوطها في بحيرة جليدية في مقاطعة تشيلابينسك الروسية.
واستخدم العمال المناشير والعتلات والفؤوس لنحت مسار بطول 150 مترا في الجليد، لتوجيه الخيول إلى بر الأمان.
ويظهر في الفيديو كيف علقت الخيول أثناء سيرها على الجليد، ووصول الفريق المختص من الوزارة
الروسية، بالوقت المناسب وإنقاذها بالسرعة المطلوبة.
وأشار فريق الوزارة إلى أنه "وللأسف، لم تتمكن جميع الخيول من البقاء على قيد الحياة بسبب انخفاض حرارة أجسامها".