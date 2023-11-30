https://sputnikarabic.ae/20231130/اجتماع-أممي-لتنسيق-المساعدات-لغزة-هل-ينجح-في-تحقيق-أهدافه؟-1083631751.html

اجتماع أممي لتنسيق المساعدات لغزة... هل ينجح في تحقيق أهدافه؟

اجتماع أممي لتنسيق المساعدات لغزة... هل ينجح في تحقيق أهدافه؟

تأتي "اجتماعات العقبة" من أجل زيادة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، التي يشارك فيها قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وممثلو دول عربية وأجنبية. 30.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-30T14:58+0000

2023-11-30T14:58+0000

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اجتماع أممي لتنسيق المساعدات لغزة.. هل ينجح في تحقيق أهدافه؟ اجتماع أممي لتنسيق المساعدات لغزة.. هل ينجح في تحقيق أهدافه؟

ويستضيف الأردن هذه الاجتماعات لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، والتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كافٍ ومستمر.ومن المقرر أن يشارك العاهل الأردني عبد الله الثاني، في جانب من الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة في الوقوف إلى جانب المواطنين في غزة، والتخفيف من الوضع المأساوي، واستثمار الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" في زيادة حجم المساعدات وسرعة إيصالها، في ظل التحذيرات المتزايدة من انعكاس قلة المواد الأساسية على المدنيين.عن هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، نبيل غيشان، إن "الأردن معني بوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات بكافة أنواعها".من جهته، يرى القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، إياد الدريملي، أن "الأردن والدول العربية استشعرت حجم الأزمة في غزة"، مبينا أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار الجهود لإنقاذ واقع المدنيين جراء الحرب".وأكد أنها "خطوات إيجابية مرحب بها، ولا بد من تكثيفها لمساعدة المدنيين الذي يعانون من آثار الحرب، وهي تأتي بعد جهود أردنية نتج عنها إدخال مساعدات ومستشفى ميداني، لذلك يمكن البناء على ما سبق بتكثيف الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني".وشدد مهنا على أن "المساعدات التي وصلت للقطاع لا تزال قليلة ومحدودة ولا تفي باحتياجات السكان خاصة في مناطق الشمال"، مشيرًا إلى عدم وصول أي كمية من الوقود إلى بلدية غزة، التي تعمل بالحد الأدنى عبر توفير الوقود من خلال استخراجه من الآليات المدمرة والمحطات التي خرجت من الخدمة، بحسب قوله.

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ملفات ساخنة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, аудио